Rogobete, reacție la conferința conspiraționiștilor: Un atac la siguranța națională. Ei cred că medicina se face cu apă, aer, energie

Ministrul Sănătății califică drept atac la siguranța națională și la sănătatea publică discursurile antivacciniștilor și conspiraționiștilor. Foto: Hepta

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, drept "atac la adresa siguranței naționale" conferințele organizate de medicii antivacciniști și conspiraționiști.

Rogobete, care a avertizat recent că aceste cadre medicale riscă să-și piardă dreptul de liberă practică, le-a transmis conspiraționiștilor că medicina "nu se face cu apă, aer, energie", într-o aparentă trimitere la discursurile fostului candidat prezidențial pro-rus Călin Georgescu.

Ministrul și-a exprimat speranța că organele legale își vor face datoria în cazul celor care propagă public neadevăruri în ceea ce privește medicina.

Discurs conspiraționist la Palatul Parlamentului: Cei injectați pot contamina anturajul, a fost un atac direct asupra creației divine

O astfel de conferință pseudoștiințifică, intitulată "COVID-19 și Convergența Bio-Digitală", a fost organizată recent la Parlament, la sala grupului AUR.

"Cei care au fost injectați cu substanța activă nu vor mai reveni niciodată la statutul biologic pe care l-au avut înainte de injectare, din ianuarie-februarie 2022, când s-a semnalat prima dată afectarea genomului uman prin acest produs.

Am conștientizat că s-a produs răul absolut. Acesta a fost un atac direct și dur asupra creației divine. Afectarea genomului uman se va răsfrânge asupra evoluției individului care a fost injectat. Și partea cea mai tragică și dublă este că lucrurile se vor transmite și descendenților.

Avertismentele le-am avut încă de la începutul anului 2021, că aceste produse sunt otravă. Cei injectați pot contamina anturajul. Asta deja știm. Cât timp, încă nu știm", a spus unul dintre participanți.

Rogobete: Am rămas fără cuvinte

"Sunt, din nou, fără cuvinte. Sigur că eu am mai audiat și prima pseudo-conferință de la Brașov, unde se promovau idei cum că dacă ești vaccinat și stai lângă un telefon cu semnal 5G, ți se modifică ADN-ul.

Cam din același spectru sunt aceste lucruri fără fundament științific, dar care, din punctul meu de vedere, creează, pe de o parte, incertitudine și, pe de altă parte, scad drastic încrederea oamenilor în sistemul de sănătate și în tratamente care, să mă ierte Dumnezeu, au salvat de-a lungul zecilor de ani milioane și milioane de oameni.

Eu fac un apel public la responsabilitate (...)

Rog pe cei care ne privesc și ascultă să se informeze din surse verificate medical și să asculte, totuși, sfatul medicilor, pentru că medicina înseamnă știință și medicina anului 2025 se realizează pe dovezi științifice.

Vracii erau acum multe sute de ani. Pare că unii încă au impresia că medicina se face cu apă, aer și energie.

Rogobete: Propagarea neadevărurilor anti-științifice, un atac la siguranța națională

Din păcate, în urma declarațiilor acestor inconștienți, au existat oameni care au renunțat la tratamentele lor cronice și apoi au ajuns la spital cu forme agravate și sigur că lista continuă.

Mi se pare un atac serios la siguranța națională și la siguranța sănătății publice. Este și motivul pentru care eu am transmis către Parchetul General invitația pe care am primit-o, pentru că eu am fost invitat la această manifestare (...)

Sunt fără cuvinte. Sper ca instituțiile statului să acționeze cât se poate de repede pentru a opri asemenea personaje care nu au nicio legătură cu realitatea", a spus ministrul Sănătății, în finalul intervenției la Antena 3 CNN.