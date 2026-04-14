România a câștigat arbitrajul privind Casa Radio. Nazare: „Am evitat plata unor despăgubiri de peste 300 de milioane de euro”

2 minute de citit Publicat la 10:41 14 Apr 2026 Modificat la 10:41 14 Apr 2026

România a obținut un rezultat favorabil într-un arbitraj internațional privind proiectul Casa Radio. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, marți, că, în urma deciziei tribunalului de la Washington, am evitat astfel plata unor despăgubiri de peste 300 de milioane de euro.

Tribunalul de arbitraj de la Washington a decis luni să respingă pretențiile formulate de dezvoltatorul israelian Plaza Centers N.V. care solicita României despăgubiri de aproximativ 385 de milioane de euro în legătură cu eșecul proiectului Casa Radio din București.

Ministrul Finanțelor a transmis că, pe lângă cele 300 de milioane de euro, s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj, în cazul în care România ar fi pierdut procesul.

„România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții - International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti.

Pe scurt, România risca să piardă sute de milioane de euro din cauza unui aranjament contractual vechi, iar prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere.

Miza financiară a fost una uriașă: România ar fi putut plăti peste 300 de milioane de euro sau, alternativ, peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj”, a transmis Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai adăugat că același investitor este implicat într-un alt litigiu internațional, în care statul român urmărește recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

„Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici. Ministerul Finanțelor a avut un rol major în acest proces, prin coordonarea componentei financiare și prin susținerea argumentelor care au arătat impactul real asupra bugetului de stat.

Acelaşi investitor, parte a dosarului curent, este implicat într-o altă cauză internațională, aflată în prezent la London Court of International Arbitration.

În acest caz, statul român solicită recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului”, a încheiat Alexandru Nazare.

Ce se întâmplă mai departe cu proiectul Casa Radio

Chiar dacă România a obținut o victorie importantă la Washington, situația proiectului rămâne departe de a fi clarificată. Statul român a început demersuri pentru a rezilia contractul și pentru a obține despăgubiri.

Între timp, Casa Radio rămâne în continuare nefinalizată.

Casa Radio este unul dintre cele mai mari proiecte abandonate din Capitală.