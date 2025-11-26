România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin Programul SAFE, al doilea buget ca mărime alocat de Comisia Europeană

26 Noi 2025

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin Programul SAFE. Sursa foto: Armata României/ Facebook

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Lista proiectelor trebuie trimise la Comisie până pe 29 noiembrie. "Dorim ca România să nu mai fie doar o ţară care achiziţionează echipamente militare. Dorim să le producem aici", a declarat Iulian Cosmin Mărgeloiu, secretar de stat la Ministerul Economiei, conform Agerpres.

România nu trebuie să mai fie o ţară care achiziţionează echipamente militare, trebuie să le producă aici, iar în viitor să dezvolte capabilităţi de a colabora cu ţările vecine pentru a exporta aceste produse, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Iulian Cosmin Mărgeloiu, secretar de stat la Ministerul Economiei.

"La Ministerul Economiei am abordat programul SAFE printr-o direcţie foarte simplă. Dorim ca România să nu mai fie doar o ţară care achiziţionează echipamente militare. Dorim să le producem în România, iar pe viitor să dezvoltăm capabilităţi de a colabora cu ţările vecine pentru a exporta aceste produse", a declarat secretarul de stat.

Obiectiv: echipamente militare produse în România

Potrivit acestuia, ţara noastră a negociat un procent de localizare cât mai ridicat pentru echipamentele militare care ar urma să fie produse în România, cu finanţare prin instrumentul "Security Action for Europe" (SAFE) al Uniunii Europene.

"Am negociat un procent de localizare cât mai ridicat pentru absolut toate achiziţiile, astfel încât să creăm lanţuri valorice în interiorul ţării şi să dăm astfel posibilitatea companiilor, atât civile, cât şi militare, să contribuie la acest lanţ valoric", a menţionat Mărgeloiu.

El consideră că este necesară o simplificare a procedurilor de achiziţie.

"Ar ajuta foarte mult o simplificare a cadrului administrativ pentru ca acest transfer de know-how, de tehnologie, să se realizeze într-un ritm cât mai alert. Ne-am poziţionat cât mai bine în negocieri pentru a crea această oportunitate de dezvoltare nu a doar a industriei de armament, cât şi a industriei care o susţine", a explicat reprezentantul MEDAT.

Prima ediţie a conferinţei internaţionale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dedicat consolidării industriei naţionale de apărare, a fost organizată miercuri, la Bucureşti, de TNT Productions România, cu susţinerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav şi Poşta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferinţă de apărare şi securitate din Europa de Sud-Est.

Evenimentul reuneşte peste 700 de participanţi din 23 de ţări, reprezentanţi ai Guvernului României, instituţiilor financiare europene, autorităţilor locale, alături de companii internaţionale şi locale din industria de apărare şi din sectoare complementare.

Lucrările conferinţei abordează întregul proces al dezvoltării capabilităţilor industriei naţionale de apărare, de la identificarea nevoilor operaţionale şi accesarea mecanismelor de finanţare, până la încheierea de parteneriate şi integrarea industriilor civile în producţia dual-use.