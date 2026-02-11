România vrea trenuri pe hidrogen și căi ferate de mare viteză în parteneriat cu sud-coreenii de la Hyundai

Proiectul DACIA, o propunere care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen și viitoare căi ferată de mare viteză. Foto: GettyImages

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, s-a întâlnit miercuri cu o delegaţie sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de directorul general Yong Bae Lee, cu care a discutat despre proiectul Dacia, o propunere amplă care vizează localizarea producţiei de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză şi utilizarea unor mecanisme solide de finanţare prin credit de export, potrivit Agerpres.

"(...). Discuțiile au fost centrate pe Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme solide de finanțare prin credit de export", a scris ministrul Transporturilor pe contul său oficial de Facebook.

"Un astfel de model de colaborare poate aduce beneficii importante României:

dezvoltarea unei industrii feroviare competitive, «Fabricat în România», prin facilităţi locale, transfer tehnologic şi lanţuri de aprovizionare moderne;

crearea de locuri de muncă sustenabile şi formarea unei forţe de muncă tehnice de înaltă calificare;

accelerarea tranziţiei către transport nepoluant prin soluţii pe bază de hidrogen;

poziţionarea României ca hub european de producţie şi inovare feroviară, cu potenţial de export;

consolidarea autonomiei industriale pe termen lung, prin parteneriate public-private bine structurate", a mai transmis ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

În final, Ciprian Şerban a mai precizat: "Rămânem consecvenţi modernizării şi dezvoltării infrastructurii feroviare şi consolidării producţiei naţionale de material rulant".