Romprest o amenință pe Clotilde Armand că nu va mai ridica gunoiul din Sectorul 1 începând cu 11 februarie

Firma Romprest este nemulţumită de tergiversarea adoptării unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe soluţiile negociate de comisia mixtă de mediere şi operatorul delegat privind eşalonarea datoriilor restante şi diminuarea temporară a unor operaţiuni din cadrul activităţilor serviciului, potrivit hotnews.ro.

"Vă notificăm prin prezenta că în situaţia în care demersul nostru către Consiliul Local Sector 1 nu va primi răspuns în termenul contractual de cinci zile lucrătoare, respectiv Actul adiţional nr. 12 nu va fi aprobat de către Consiliul Local şi nu va fi implementat de primarul Sectorului 1 şi/sau departamentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 11.02.2021 vom limita/suspenda temporar activităţile serviciului de salubritate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1", se arată în notificarea Romprest.

Conform acesteia, încălcările repetate ale drepturilor delegatului conduc la limitarea/suspendarea pe perioadă nedeterminată a activităţilor serviciului de salubrizare delegat.

"Această decizie ne este impusă de blocarea totală de către reprezentanţii aleşi care reprezintă Autoritatea contractantă, în mod intenţionat şi cu vădită rea-credinţă, în baza unor interese partinice şi de grup, a negocierilor privind stingerea conflictelor contractuale, în contextul în care şi ultimul demers al Romprest de a soluţiona amiabil conflictele invocate, prin negocierea şi asumarea în cadrul legal al şedinţelor Comisiei mixte de mediere a unor soluţii de eşalonare a debitelor restante şi de diminuare temporară a unor operaţiuni din cadrul activităţilor serviciului şi implicit a costurilor în sarcina Autorităţii, precum şi prin propunerea unor surse de finanţare ale serviciului care să conducă la reducerea sarcinilor pe bugetul local, este tergiversat de către reprezentanţii Autorităţii contractante", se mai arată în notificare.

Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de tergiversări în găsirea unor soluții pentru plata sumelor datorate

"Refuzul de a accepta soluţia negociată, manifestat prin tergiversarea nejustificată a adoptării unei Hotărâri de Consiliu în acest sens, soluţie prin care operatorul a acceptat să suspende temporar o parte din drepturile sale legitime, legale şi contractuale pentru a salvgarda continuitatea serviciului public de salubrizare, reprezintă un grav abuz, manifestat la nivelul reprezentanţilor autorităţii locale", au transmis cei de la Romprest Consiliului Local, primarului Clotilde Armand, Primăriei şi Prefecturii Municipiului Bucureşti.

Scandalul gunoaielor din Sectorul 1 e departe de final. Miile de saci de gunoi au fost ridicate, de ADP, începând cu 14 decembrie, în ciuda faptului că exista un contract în derulare. Compania de salubritate ameninţă că dă în judecată Primăria, deoarece nu şi-a mai primit banii, de luni de zile.

"Singura soluţie de urgenţă este o plată parţială a servciului de salubrizare efectuat de compania Romprest, confrmat şi pentru care există întârzieri la plată. Suntem dispuşi la orice negociere cu privire la eşalonarea plăţilor. Este imperios necesar această plată, pentru a putea asigura continuitatea serviciilor.

Datoriile se ridică la 95 de milioane de lei la această oră. Precizăm că nu am oprit colectarea deşeurilor de la populaţiei, de la agenţi economici, nu am oprit salubrizarea stradală, nu am oprit deszăpezirea. Am oprit colectarea acestor deşeuri în lipsa unor venituri constante.

Nu putem asigura tot lanțul de furnizori în spate. Începând cu 1 ianuarie, posibil să nu mai putem avea unde duce gunoi. Vom chivernisini fiecare ban până în momentul va trebui să oprim întreaga prestație. Posibil chiar și înainte de Crăciun'', spunea Sorin Velicu, director executiv al Romprest, la acel moment.