Scandal între PNL și USR la Timiș: Liberalii, acuzați de alianță cu PSD, reproșează USR că administrează Timișoara „enclavizat”

Marilen Pirtea susține că înțelegerea de la Consiliul Județean Timiș vizează doar activitatea administrativă și componența executivului instituției. FOTO: Agerpres

PNL Timiș respinge acuzațiile USR privind o alianță cu PSD la nivelul județului și susține că relația de la Consiliul Județean Timiș ține de colaborarea administrativă, nu de un acord politic. Liderul liberalilor din Timiș, Marilen Pirtea, critică modul în care USR conduce Primăria Timișoara, acuzând partidul că administrează orașul „enclavizat”, fără o deschidere reală către celelalte formațiuni politice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Marilen Pirtea susține că înțelegerea de la Consiliul Județean Timiș vizează doar activitatea administrativă și componența executivului instituției, în care PNL deține funcția de vicepreședinte, și nu reprezintă o alianță politică cu PSD. Liderul liberalilor din Timiș afirmă că partidul a ales să continue colaborarea la nivelul CJT în interesul cetățenilor.

„Toți consilierii județeni votează proiectele pentru Timiș, inclusiv cei de la USR și Forța Dreptei. Toate proiectele, fără excepție, pentru că există un consens pentru dezvoltarea județului. Mai mult, PNL a susținut alocarea de bugete consistente pentru primarii de la toate partidele, pentru comunitățile lor, iar vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alin Popoviciu, este acolo tocmai pentru a asigura stabilitatea și coerența acestui parteneriat. Am considerat întotdeauna că dezvoltarea locală nu are culoare politică”.

Marilen Pirtea a reacționat astfel la afirmația senatorului USR Sorin Șipoș care a spus că „USR își dorește o alianță cu PNL la Timiș și Timișoara, așa cum avem în Parlament un acord între grupurile noastre parlamentare. Ceea ce împiedică acest acord la Timiș nu este numele viitorului primar, ci faptul că PNL Timiș are în continuare o alianță cu PSD la nivelul județului”.

„Este un model de administrare enclavizat”

De asemenea, Marilen Pirtea acuză USR că administrează Primăria Timișoara fără deschidere către celelalte partide și fără o abordare participativă, spre deosebire de colaborarea de la nivelul Consiliului Județean. Liderul PNL Timiș afirmă că partidul rămâne deschis dialogului și cere o colaborare constructivă.

„Credem că așa e normal să funcționeze administrația. Cu responsabilitate comună și solidaritate, nu cu geometrie variabilă. Nu poți susține totul la județ și, în același timp, să te comporți ca un partid de opoziție doar în comunicarea publică.

La Primăria Timișoara, din păcate, modelul este exact opus. USR guvernează singur, fără nicio deschidere reală spre celelalte forțe politice. Este un model de administrare enclavizat, nu unul participativ și consultativ. Până acum, acest mod de lucru nu a oferit o practică a colaborării constructive.

PNL Timiș rămâne deschis la dialog. Timișoara și Timișul au nevoie de parteneri reali de comunicare și mai ales de acțiune constructivă".