Scandalul CV-ului ministrului Moșteanu: Dogioiu și-a publicat preventiv diploma de licență pe Facebook

1 minut de citit Publicat la 11:14 28 Noi 2025 Modificat la 12:14 28 Noi 2025

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Foto: Agerpres Foto

După scandalul CV-ului fals al ministrului USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a publicat preventiv diploma de licență pe rețelele sociale.

„Pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații, mai jos diploma mea de licență obținută la Universitatea București”, a scris Dogioiu, pe Facebook.

Aceasta a atașat două fotografii cu cele două fețe ale diplomei.

Conform documentului, Dogioiu a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică București în 1999 și a obținut „titlul de licențiat în științe juridice”.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a publicat, joi, pe pagina de Facebook, diploma de licență după ce în spațiul public au apărut informații despre lipsa studiilor universitare ale ministrului.

„În primul CV oficial al său, depus în 2016 când activa în ministerul Transporturilor, Moșteanu a trecut la studii Universitatea Athenaeum. Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu ar fi fost vreodată student acolo. Ministrul a răspuns ulterior că CV-ul a fost greșit și că, de fapt, ar fi urmat studiile la Universitatea Bioterra. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a justificat ministrul.

Joi seara, Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să îl demită pe Moșteanu pentru acest incident. Mai mult chiar, premierul a spus că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: "Eu i-am spus 'Capul sus'".