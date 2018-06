Scenariu-șoc. Klaus Iohannis vrea alegeri anticipate

foto: Agerpres

Oana Zamfir și Adrian Ursu au prezentat, vineri, la "Exces de putere" o ipoteză-șoc.

Președintele Klaus Iohannis ar urmări să declanșeze alegeri anticipate, cu un an înainte de alegerile la termen, prin invalidarea judecătorului CCR Petre Lăzăroiu.

Lăzăroiu a declarat, vineri, că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare a sa din funcţie.

"M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Păi da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi", a relatat Petre Lăzăroiu.

"Ce vrea președintele României? De ce să invalideze mandatul lui Lăzăroiu? De ce să dea un motiv în plus de suspendare? Oare președintele României vrea alegeri anticipate și nu doar o suspendare care l-ar întoarce la Palatul Cotroceni? Vrea președintele să câștige un an și alegerile prezidențiale să fie în 2018, nu în 2019?", au fost întrebările lansate de Oana Zamfir și Adrian Ursu.

Scenariul alegerilor anticipate este susținut și de scăderea pe care o înregistrează președintele Klaus Iohannis în sondaje.

Mihai Gâdea a prezentat, miercuri, la "Sinteza zilei" un sondaj incendiar legat de încrederea românilor în președinții României.

Este vorba despre o comparație făcută de Sociopol (2018) între evoluția încrederii românilor în președintele Klaus Iohannis și alți doi foști președinți ai României: Emil Constantinescu și Traian Băsescu (primul mandat).

Potrivit sondajului, încrederea românilor în Klaus Iohannis a scăzut de la 70%, nivel la care se afla imediat după alegeri, la 25-27% încredere, în prezent.