Schimb de replici halucinant între PNL și PSD. „Zât!”„Ce-mi zici mie zât? Ce sunt eu, pisică?”„Să-ți fie rușine, porcule”

Ovidiu Nechita a spus că e regretabil că l-a făcut porc pe președintele CJ Brăila, dar susține că și lui i s-a umplut paharul după ce a fost jignit în mai multe rânduri de Chiriac. Foto: captură debraila.ro

Un scandal monstru cu injurii a avut loc la ședința Consiliului Județean Brăila între doi consilieri, unul de la PSD și celălalt de la PNL. Președintele CJ Brăila, social-democratul Francisk Iulian Chiriac a suspendat ședința pentru că, susține el, era întrerupt constant de consilierul PNL Ovidiu Nechita. Social-democratul i-a cerut liberalului să părăsească sala și la un moment dat i-a spus „zât”. Cuvântul a declanșat o reacție nervoasă din partea lui Nechita care l-a numit pe președintele CJ Brăila „porc”. Ambii au fost invitați apoi la Antena 3 CNN, unde s-au acuzat reciproc de jigniri și amenințări.

Scandalul a erupt după ce președintele CJ Brăila Francisk Iulian Chiriac (PSD) a suspendat ședința și i-a cerut lui Ovidiu Nechita (PNL) să părăsească sala. În imaginile publicate de site-ul debraila.ro, cei doi sunt surprinși în plină ceartă:

„Ovidiu Nechita: N-am să ies din sală absolut deloc.

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Zât!

Ovidiu Nechita: Zât? Așa se spune? Zât să-i spui lui mă-ta, acasă. Și cu asta basta. Nu să-mi spui tu mie zât. Nu ți-e rușine măi porcule, să-mi spui zât? Ce sunt eu? Pisică? Nu ți-e rușine? Hal de președinte de Consiliu Județean, să-mi spui zât. Mă dai afară din sală cum vrei tu?

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Da, te dau afară”

Președintele CJ Brăila îi spune apoi unui alt consilier PNL, Marius Mitescu, care tot încerca să aplaneze conflictul, că el nu mai discută decât cu liderul de grup al PNL, prilej cu care Nechita insistă că el e lider de grup.

„Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Eu discut doar cu șeful de grup. Cu domnul Nechita eu nu discut.

Ovidiu Nechita: Eu sunt liderul de grup.

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Eu cu tine nu discut absolut nimic.

Ovidiu Nechita: Ce s-a întâmplat cu persoana a treia de politițe?

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Nu pot să discut cu tine pentru că tu ești pe altă lume. Am aplicat regulamentul, dar nu este respectat, tu vorbești peste noi toți

Marius Mitescu, consilier PNL: Calmează-te, omule, că dacă faci infarct nu avem cardiolog la UPU tu înțelegi?

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Lasă-l să facă infarct”

Cei doi consilieri implicați în scandal au fost apoi invitați să-și prezinte viziunea despre evenimente în direct la Antena 3 CNN.

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila, susține că momentele surprinse în imagini sunt punctul culminant al unui conflict care trenează de mai mult timp și recunoaște că nu ar fi trebuit să-i spună „zât” colegului său de la PNL.

„Ce ați relatat acolo este doar frântură din ședința Consiliului Județean. Nu este singurul episod care s-a întâmplat, sunt și alte ședințe în care domnul consilier județean PNL are o atitudine foarte agresivă. Am trecut cu vederea, ieri a fost un moment în care, să spunem așa, paharul s-a umplut.

Nerespectarea regulamentului, vorbește neîntrebat, vorbește peste colegi, cere tot felul de explicații pe care le putea obține în cadrul comisiilor de specialitate, în cadrul plenului de CJ se fa amendamente și sunt supuse la vot. Ei sunt doar 8 consilieri județeni. Eu le-am explicat tot timpul că lucrurile se fac așa cum trebuie într-o democrație normală și corectă, dar într-un mod civilizat.

La un moment dat, paharul s-a umplut. După foarte multe episoade de necontrolat al acestui domn de la PNL, am recunoscut că am reacționat și eu. Poate că nu a fost cel mai bun moment, dar vă spun sincer că aceste episoade trenează de foarte mult timp.

Acest domn consilier a sărit la bătaie și chiar a și bătut un reprezentant al presei locale în sediul PNL, el fiind consilier județean PNL”, a spus Chiriac.

La rândul său, Ovidiu Nechita a spus că e regretabil că l-a făcut porc pe președintele CJ Brăila, dar susține că și lui i s-a umplut paharul după ce a fost jignit în mai multe rânduri de Chiriac.

„Da, sigur că l-am făcut porc, da, recunosc, este regretabil. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că aceste lucruri s-au întâmplat la fel cum a spus și dumnealui și anume că deși eu în țedințele îi cer răspunsuri concrete pe subiectele aflate pe ordinea de zi, acesta, din cauză că este incompetent, că știe să răspunde, trece la jigniri și atacuri personale asupra mea, familiei mele, firmei mele, proliferează injurii.

Măgar, malefic, mă întreabă dacă mi-am luat pastilele. Ieri în ședință a culminat și a plecat de la prezidiu și a venit la mine în sală, trăgându-mă la răspundere și spunându-mi de două ori zât. Ba mai mult, pentru intimidarea mea a spus ceva foarte grav sunt președintele CJ și posesorul informațiilor clasificate și pot cere informații de la alte structuri să văd ce se întâmplă. Mă întreb, la Brăila justiția e aservită PSD? De unde știe dumnealui asemenea informații din moment ce nu există nicio actvitate de urmărire penală?

Da, îmi cer scuze, a fost o ieșire necotnrolată, dar paharul s-a umplut. Acest om se crede centrul universului, Mesia pe pământ, el ne spune că el are majoritate, funcționăm pe legea pumnului în gură la fiecare ședință injurii doamnă, mă face în toate felurile. Eu vorbesc puncutal pe proiecte și el vine cu jigniri pur și simplu”, a spus Nechita.

Președintele CJ Brăila neagă că l-ar fi amenințat cu serviciile pe consilierul PNL și spune că atunci când a făcut referire la servicii în timpul ședinței se referea de fapt la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a Consiliului.

„Niciodată, doamne ferește. Eu știu că domnul Nechita e scriitor de meserie la DNA, la Parchete, am zis că dacă are o neclaritate asupra proiectelor de hotărâri să meargă la celelalte instituții pentru a scrie. Nu l-am amenințat niciodată, dimpotrivă. îmi urmărește familia, fata, mă urmărește prin oraș.

Eu cred că face la bună știință sau la cererea șefului lui de partid, lucrurile nu stau foarte bine între PNL și PSD aici la Brăila ca la București”, a spus Chiriac.

Întrebat dacă își cere scuze pentru cum i s-a adresat consilierului PNL, acesta a răspuns: „Nu, eu îmi cer scuze în fața brăilenilor pentru că mi s-a umplut paharul și am reacționat în acest fel. Nu se va mai întâmpla”.

