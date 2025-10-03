Sibienii i-au lăsat mesaje lui Iohannis pe casa confiscată de ANAF: „Borfașilor, dați banii înapoi”. Ce spune Fiscul

Turnul Sfatului scrie că pe ferestrele locuinței care i-a aparținut, parțial, lui Klaus Iohannis au apărut mesaje ironice și de revoltă. Sursa foto: Silvana Armat / Turnul Sfatului

Pe ferestrele casei care i-a fost confiscată de ANAF lui Klaus Iohannis au apărut mesaje lăsate de sibieni. „Borfașilor, dați banii înapoi”, scrie pe o foaie de hârtie lipită de locuință, potrivit imaginilor publicate de site-ul local Turnul Sfatului. ANAF a precizat că a preluat locuința din centrul Sibiului de la familia Iohannis „în condițiile legii”. Aceștia au semnat procesul verbal de predare-primire, și-au dat acordul pentru ca inspectorii Fiscului să intre în locuință, dar nu au fost de față și nu au predat cheia, ceea ce a forțat ANAF să schimbe yala.

Soții Iohannis au fost executați silit, după ce imobilul din Nicolae Bălescu a fost pierdut în instanță definitiv. Timp de 17 ani, cei doi au închiriat această casă, obținută în baza unor documente false, unei bănci comerciale.

ANAF a transmis vineri că a preluat cota din locuința din Sibiu, care i-a aparținut lui Iohannis, „în condițiile legii”, potrivit Agerpres.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituția a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar”, a precizat ANAF.

ANAF a adăugat că familia Iohannis și-a dat acordul pentru accesul inspectorilor de la Administrația Județeană a ANAF în locuință, dar nu au participat la demers, „ceea ce a pus A.N.A.F. în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare”.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost deja notificat de ANAF să dea înapoi banii pe casa din Sibiu. Suma pe care o datorează statului este 4,7 milioane lei, reprezentând banii încasați din chirii plus penalități și dobânzi.