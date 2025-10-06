Sindicaliștii din Guvern cer demisia lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului: „Este campion la fentat legislația, nu la reformă”

Mihai Jurca este acuzat că ar fi cerut „liste negre” cu angajații care au participat la protestele spontane din fața Guvernului / Foto: Agerpres

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, pe care îl acuză de abuzuri, lipsă de transparență și încălcarea drepturilor angajaților.

Într-un comunicat transmis luni, reprezentanții sindicatului susțin că Mihai Jurca „a transformat curtea Guvernului într-un garaj privat” și că a acționat „cu dispreț față de lege și de angajați”.

Sindicatul îi reproșează acestuia, printre altele, că ar fi mințit în legătură cu locuința primită de la RAAPPS despre care a spus inițial că are două camere, deși ar fi vorba de o vilă cu patru camere și curte.

„1. A început cu o minciună - cele „două camere” s-au făcut patru.

Mihai Jurca a declarat că locuința RAAPPS primită de la stat ar fi „modestă, cu două camere”.

Dat în vileag de SAALG că minte, acesta s-a văzut nevoit să recunoască public că locuința primită are patru camere și dependințe și că se află într-o vilă de lux din București, cu curte generoasă și toate utilitățile aferente unei vieți confortabile pe banii contribuabilului. Un om care minte cu seninătate chiar despre casa plătită de stat nu poate fi credibil în nicio decizie publică”, se arată în comunicatul de presă.

De asemenea, Jurca este acuzat că ar fi cerut „liste negre” cu angajații care au participat la protestele spontane din fața Guvernului.

„2. A solicitat liste negre cu protestatari.

Când angajații din aparatul de lucru al Guvernului au ieșit în stradă, Mihai Jurca n-a încercat dialogul, ci a cerut liste nominale cu participanții la protestul spontan, într-o tentativă de intimidare ce amintește de vremuri pe care credeam că le-am depășit.

Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a îi pedepsi”, se mai arată în comunicat.

SAALG: Cine nu i se supune trebuie să plece „în privat”

SAALG mai susține că șeful Cancelariei ar fi blocat transferurile unor angajați și ar fi anunțat desființarea unor structuri fără consultare prealabilă, acțiuni pe care le consideră o încălcare a dreptului la muncă.

„A încălcat dreptul constituțional la muncă al subordonaților.

Crezând că instituția pe care o coordonează este o cazarmă, iar angajații Guvernului sunt recruți pe care îi poate mătrăși după bunul plac, Mihai Jurca anunță cu emfază că va desființa structuri, inclusiv cea din care face parte liderul SAALG, și blochează cererile de transfer ale angajaților, refuzând să le semneze. Astfel, încălcă dreptul constituțional la muncă și dreptul la carieră.

Cine nu i se supune trebuie să plece „în privat”, după deviza primită de la șeful său politic: „Loc de muncă în privat. Sunt foarte multe posturi libere”, mai susține SAALG.

Sindicatul mai susține că „reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizație pe patru roți”.

„4. Este campion la fentat legislația, nu la reformă.

Responsabil de valuri de reforme grandioase (ospătari, șoferi, apa de la Guvern), Mihai Jurca a deschis acum un nou capitol: „Showroom-ul pick-up”, deși instituția pe care o coordonează nu are nici atribuții de transport marfă.

SAALG s-a sesizat și a expus public acest abuz, arătând cum, prin artificii administrative, s-a ocolit legea pentru a satisface o toană birocratică.

Reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizație pe patru roți”, transmite SAALG.

Sindicatul mai afirmă că Mihai Jurca „Mihai Jurca preferă să joace rolul administratorului providențial care se luptă eroic cu șoferi și ospătari în loc să se ocupe de problemele reale ale administrației”.

„5. „Luptă” cu șoferii și ospătarii

Deși are instituții în coordonare și atribuții clare, Mihai Jurca preferă să joace rolul „administratorului providențial” care se luptă „eroic” cu șoferi și ospătari.

Acesta este un fel de Don Quijote birocratic care se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe, găsind soluții „miraculoase” pentru „reformă” și inițiind conferințe de presă inutile în care nu a reușit decât să se decredibilize, asemenea fostului său coleg, cel care a supraviețuit dând șpagă”, potrivit comunicatului de presă.

Sindicatul cere premierului să îl demită pe Mihai Jurca dacă acesta refuză să-și dea demisia.

„Solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudență și, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acționeze cu fermitate și să îl demită pe șeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilității, a probității morale și a profesionalismului.

România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori care scot din pălărie soluții ca să ocolească legea”.