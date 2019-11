Sinteza zilei. Viorica Dăncilă: PSD, moțiune împotriva ministrului de finanțe

Viorica Dăncilă a prezentat, miercuri, la Sinteza zilei, ce planuri are pentru finalul campaniei electorale pentru turul 2. În plus, liderul social-democrat a anunțat că săptămâna viitoare PSD va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Florin Cîțu.

"Am tot așteptat un răspuns pozitiv din partea candidatului Iohannis. Nu se decide deloc ca să participe la această confruntare, una pe care trebuie să o avem ca o obligație față de cetățenii români.

Mâine (n.r., joi) îmi voi prezenta programul pentru alegerile prezidențiale. Am așteptat să prezentăm acest program în cadrul confruntării dintre mine și Klaus Iohannis. Voi răspunde ca de obicei întrebărilor care vin de la presă. Vineri voi avea un discurs final pentru români, mă voi adresa tuturor cetățenilor români și astfel voi închide campania electorală.

La începutul săptămânii viitoare vom depune o moțiune simplă pentru domnul Cîțu în Senatul României, având în vedere creșterea euro, creștere care îi afectează pe români.

Viorica Dăncilă i-a transmis din nou președintelui Iohannis că trebuie să accepte o confruntare directă.

"Dacă are respect pentru cetățenii români, dacă crede că are această responsabilitate de a veni în fața românilor și să spună ce a făcut în cei cinci ani, să spună ce program are pentru următorii 5 ani, trebuie să accepte această confruntare. Este un act de normalitate, pentru că tot vorbește de o România normală", a adăugat Viorica Dăncilă.