Sociolog: Ieșirea PSD de la guvernare ar aduce imediat 500 de mii de votanți. Triplarea impozitelor a lovit în inima electoratului PSD

Scandalul Mercorsur și concedierile din administrație ar putea rupe coaliția. Sursă colaj foto: Agerpres

Sociologul Marius Pieleanu a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că ieșirea Partidului Social-Democrat (PSD) de la guvernare ar reprezenta un lucru înțelept, precizând că această decizie ar „aduce imediat 500.000 de votanți” partidului, justificând faptul că „triplarea taxelor și impozitelor locale reprezintă un atac direct la inima electoratului PSD”. Explicațiile vin în contextul în care liderii celor patru partide din Coaliția de guvernare se întâlnesc astăzi pentru prima oară în acest an.

Sociologul a mai explicat că multe dintre măsuri care au fost adoptate în ultimele săptămâni de Guvernul Bolojan s-au luat fără acordul PSD.

„Ar fi cel mai înțelept să iasă de la guvernare fără acordul președintelui. Din start, ieșirea de la guvernare fără acordul președintelui ar aduce un plus de 400.000 - 5.000 de votanți Partidului Social Democrat. Asta e un lucru comun. Nu cred că trebuie analize de tip Columbia University pentru așa ceva.

Nu avem date din care să rezulte că PSD și PNL, în precedenta guvernare, au provocat criza economică. România a trăit în ultimii 36 de ani și multă vreme chiar înainte de 1989 din datorii.

O perioadă lungă i-a fost bine. Readuc aminte că săptămâna trecută, triplarea taxelor și impozitelor locale reprezintă un atac direct la inima electoratului PSD.

Tocmai de aceea PSD trebuie să ia grabnică decizie astăzi sau în zilele viitoare, astfel încât să își definească foarte clar poziția față de această mărire făcută fără acordul miniștrilor PSD. Nu e singura poveste de politică publică fără acord.

Ceea ce știu cu siguranță este că organizațiile puternice care nu au nevoie de participare la guvernare pentru a-și lua voturile atunci când e nevoie, organizațiile PSD și sunt multe, preferă mai degrabă ieșirea de la guvernare decât umilirea publică

O parte semnificativă din măsuri s-au luat fără acordul PSD”, a explicat Marius Pieleanu.

„PSD are șanse foarte mari să revină extrem de repede la guvernare”

Totodată, sociologul a mai adăugat că decizia privind o eventuală ieșire a PSD de la guvernare este una politică pentru că „are soluții” și mai ales pentru că„ Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, la ultima sa apariție, a spus foarte clar că nu acceptă depășirea unor linii roșii, dar deciziile care s-au luat până acum”.

„Triplarea impozitelor nu este o decizie la care Partidul Social-Democrat, prin forurile sale conducătoare, să fi fost de acord.

Sunt convins că în zilele viitoare se va convoca un Birou Politic și toate lucrurile astea se vor lămuri la forul cel mai înalt de conducere pentru că există o conducere colectivă la orice partid .

Previziunea mea este că se va accentua contradicția care pare că începe din ce în ce mai mult să devină ireconciliabilă între guvernarea Ilie Bolojan și o parte a ei care este reprezentată de Partidul Social Democrat.

De altfel, este și politic o decizie pe care PSD-ul trebuie să o ia, aceea de a ieși de la guvernare la un moment dat, pentru că are soluții și dacă este în opoziție, și mai ales că are șanse foarte mari să revină extrem de repede la guvernare.

Așa a vrut poporul român să se voteze în Parlament și singura soluție pentru o majoritate ar fi cu AUR, soluție pe care eu nu o exclud”, a încheiat sociologul Marius Pieleanu.

Liderii celor patru partide de guvernământ se întâlnesc, luni, pentru prima oară în acest an, iar ședința se anunță extrem de tensionată.

Ultima dată, șefii celor patru formațiuni s-au văzut în urmă cu o lună.