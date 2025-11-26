Şoferii vor putea înmatricula mașinile online, fără să mai meargă la ghişeu pentru datele de acces în cont. Miruţă: Act de igienă civic

Şoferii vor putea înmatricula mașinile online, fără să mai meargă la ghişeu pentru datele de acces în cont. Sursa foto: Hepta | MMA

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege depus de deputatul USR Radu Miruţă, care este şi ministrul Economiei, prin care românii care doresc să-şi înmatriculeze online o maşină nu vor mai fi nevoiţi să meargă la ghişeul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări pentru a obţine datele necesare accesului în contul de utilizator.

Şoferii îşi pot înmatricula online mașinile din 2024, dar tot era necesar un drum la ghişeu, pentru a obţine datele de conectare la platformă. Așadar, după adoptarea acestui proiect şi după ce președintele va promulga legea, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor va fi obligată să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de Internet şi să furnizeze cetăţenilor datele de acces, printr-un flux complet online.

Mai puţine drumuri pentru şoferi

Radu Miruţă, deputat USR şi ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a transmis că şi-a dorit să "taie" din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee.

"Le mulţumesc colegilor parlamentari care au înţeles că, fără digitalizare, chiar şi cu paşi mici, România nu îşi poate accesa potenţialul.

Am iniţiat acest proiect din opoziţie, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut! Este un act de igienă civică să «tăiem» din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee, atunci când putem construi alternativa. Le mulţumesc colegilor din MAI care depun eforturi vizibile pentru ca această lege să devină practică obişnuită în România!", a declarat Radu Miruţă.