Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot

Datele pentru lunile iulie și august arată că AUR se menține pe primul loc, în timp ce PSD și PNL ocupă următoarele poziții. sursa foto: Hepta

În ședința Consiliului Politic Național al PSD de la Sinaia, în care social-democrații decid ce variante de guvern vor susține, au fost prezentate mai multe sondaje de opinie privind intenția de vot, realizate de Avangarde, IRES și CURS.

Datele pentru lunile iulie și august arată că AUR se menține pe primul loc, în timp ce PSD și PNL ocupă următoarele poziții, însă evoluțiile diferă semnificativ de la un sondaj la altul.

Ce s-ar întâmpla dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare

Comparativ cu luna iulie, AUR crește de la 33% la 36% în sondajul Avangarde și rămâne la 34% în cercetarea CURS, în timp ce IRES indică o scădere de la 40% la 38%.

PSD își consolidează ușor poziția în două dintre cele trei sondaje, ajungând la 22% în cercetarea Avangarde, 24% în IRES și 24% în CURS, față de 21%, 21%, respectiv 23% în luna iulie.

PNL este cotat în august cu 20% în sondajul Avangarde, 18% în IRES și 20% în CURS, în scădere față de 23%, 17% și 21% în iulie. USR se menține în jurul pragului de 10%, cu 9% în Avangarde, 9% în IRES și 10% în CURS, iar UDMR este cotat la 5% în toate cele trei cercetări. SOS România rămâne la 2% în Avangarde și IRES și scade în sondajul CURS, față de 2%, 2% și 3% în iulie.

Datele sunt prezentate în contextul în care alegerile anticipate reprezintă o opțiune teoretică aflată pe masa președintelui Nicușor Dan în cazul în care negocierile politice eșuează. Cu toate acestea, cele trei sondaje nu indică o schimbare radicală a configurației politice. AUR ar rămâne detașat pe primul loc, PSD pe poziția a doua, iar PNL pe locul al treilea.

Responsabilitatea pentru criza politică

În ședința de la Sinaia au fost prezentate și date privind percepția românilor asupra principalului responsabil pentru instabilitatea politică din țară. Comparativ cu luna iulie, procentul celor care consideră că toate partidele sunt de vină a rămas cel mai ridicat, deși a scăzut de la 36% la 33%.

Premierul Ilie Bolojan este indicat drept principalul responsabil de 19% dintre respondenți în august, în creștere de la 16% în iulie. În schimb, procentele celor care îi consideră vinovați pe președintele Nicușor Dan, PSD și Guvern au scăzut față de luna precedentă.

Percepția privind direcția spre care se îndreaptă România

Sondajele prezentate în ședința PSD indică și o percepție în continuare negativă asupra direcției în care merge România. În toate cele trei cercetări, Avangarde, IRES și CURS, majoritatea covârșitoare a respondenților consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

În sondajul Avangarde, ponderea a crescut de la 79% în iulie la 85% în august, în timp ce IRES și CURS indică o ușoară îmbunătățire a percepției, de la 80% la 78%, respectiv de la 80% la 75%.