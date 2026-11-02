Sorin Grindeanu, anunț despre pensiile din 2027: „Este obligatoriu să crească”. Ce spune despre taxe și salariul minim

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Pensiile trebuie să crească obligatoriu în 2027, spune liderul PSD, Sorin Grindeanu, care susține că partidul își dorește și evitarea unor noi majorări de taxe. Acesta a anunțat luni, după ședința conducerii PSD, că toate aceste măsuri vor fi discutate odată cu pregătirea bugetului pentru anul viitor. Grindeanu a vorbit și despre noua Lege a salarizării, dar și despre posibilitatea creșterii salariului minim.

„Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, de taxe, sunt dezbateri legate de anumite taxe care vor fi mai mari la anul şi aşa mai departe, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Şi, da, ne propunem să creştem, conform legii, pensiile. Da, ne propunem să nu avem taxe mărite. Şi aici cred că am fost cât se poate de clar şi săptămâna trecută, şi acum două săptămâni. Nu e loc de nuanţe, dar odată cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări se vor vedea în buget”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că România are nevoie, de asemenea, de o lege a salarizării unitare.

„România are nevoie de o lege a salarizării unitare, astfel încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăţi care se găsesc în acest moment. E nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toţi partenerii sociali, fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate”, a afirmat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Întrebat dacă România îşi permite o majorare a salariului minim brut pe economie, aşa cum cer sindicatele, Grindeanu a răspuns: "Cred că trebuie să discutăm, aşa cum am spus şi în cazul pensiilor, dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor şi să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Şi asta va fi, sper, să începem să discutăm undeva la sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, pentru că până atunci trebuie să existe următorul lucru: trebuie să existe în vreo două săptămâni acel raport financiar care să cuprindă execuţia la sfârşitul lunii octombrie, să vedem deficitul la sfârşitul lunii octombrie. Să vedem. Şi înţeleg că domnul prim-ministru le-a cerut miniştrilor ca în termen scurt să trimită din partea fiecărui minister tot ceea ce ţine de cheltuielile şi de sumele care sunt necesare, pe de o parte, pentru funcţionare până la sfârşitul anului, pe de altă parte, pentru facturi, investiţii, lucruri care nu au fost prinse în acest moment în buget”, a menţionat preşedintele PSD.