Sorin Grindeanu: „Dă bine la presă datul afară de chelneri de la Guvern. Vă spun ceva: sunt tot acolo”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a spus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că nu au dispărut chelnerii închiriați de la RA-APPS de la Guvern, după ce șeful Cancelariei premierului a anunțat că Guvernul cheltuia 80.000 de lei pentru opt ospătari care serveau mesele demnitarilor și a promis tăieri drastice din acest fond de protocol. Președintele interimar a spus că anunțul că se vor face economii la Palatul Victoriei „dă foarte bine” la presă, lăsând să se înțeleagă că în realitate nu au existat. Sorin Grindeanu a adăugat că nu a numărat câți ospătari mai sunt la Guvern.

Sorin Grindeanu a criticat măsurile de austeritate și a susținut că trebuie dublate și de măsuri de stimulare economică. În acest context s-a referit și la chelnerii de la Guvern.

„Deci acest pachet trei trebuie să fie ultimul pentru că e o cale excepțională de a trece lege prin asumare, de aceea există Parlament, și am spus acest lucru de mai multe ori acest lucru. Dar este obligatoriu să conțină și acea parte de măsuri de relansare și de stimulare economică, altfel riscăm în acest moment ca o criză bugetară să o transformăm într-o criză economică.

Și asta cred că trebuie să evităm. Când pare că vorbești doar de reduceri, de dat oameni afară, de chestiuni care câteodată nu sunt neapărat cele mai importante lucruri, dar dau bine la presă, dă foarte bine la presă să spui despre numărul de ospătari din guvern”, a precizat liderul PSD.

Președintele interimar al PSD a subliniat că sunt în continuare ospătari la Palatul Victoria. „Știți că în continuare sunt ospătari acolo?”

Întrebat dacă toți, a precizat: „n-am numărat, că nu-i știu, dar la Coaliție vin ospătarii să ne aducă”, a spus Sorin Grindeanu.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului a anunțat în luna iulie că Guvernul aloca lunar 80.000 de lei pentru opt chelneri închiriați de la RA-APPS pentru mesele de protocol și a anunțat că va reduce drastic această cheltuială

„Era uzual ca după fiecare ședință de guvern să fie organizată o masă, un bufet după fiecare ședință de Guvern. Vom reduce aceste cheltuieli interzicând demnitarilor să mai organizeze mese, bufet, în cadrul ședințelor. Sigur este nevoie ca fiecare cabinet să aibă posibilitatea de a procura o apă, o cafea, un ceai, și în același timp, am eliminat bufetul de după fiecare ședință de Guvern”, a spus Mihai Jurca într-o conferință de presă.

Șeful Cancelariei premierul a dezvăluit atunci mai multe cheltuieli halucinante de la Palatul Victoria, printre care chiria pentru 30 de mașini, de 1.300 de lei pe zi, benzină în valoare de 33.000 de lei pe lună sau sucuri la 0,33 litri cumpărate la prețul de 9 lei.