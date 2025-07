Cheltuieli halucinante la Guvern: 80.000 lei/lună pentru 8 chelneri, chirie pentru mașini de 1.300 lei/zi, suc la 9 lei sticla de 0,33

Bugetul Cancelariei este de 41 de milioane de lei, a spus Mihai Jurca, dintre care 18 milioane de lei sunt cheltuieli de bunuri și servicii.Foto: Getty Images

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a dezvăluit vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, pe ce se duc, lună de lună, banii Guvernului. Pe lista cheltuielilor halucinante se numără: chiria pentru 30 de mașini, de 1.300 de lei pe zi, benzină în valoare de 33.000 de lei pe lună, opt chelneri închiriați de la RA-APPS pentru 80.000 de lei lunar, dar și sucuri la 0,33 litri cumpărate la prețul de 9 lei, în condițiile în care în magazine costă maximum 4 lei. Mihai Jurca a anunțat că toate aceste cheltuieli vor fi reduse drastic.

Bugetul Cancelariei este de 41 de milioane de lei, a spus Mihai Jurca, dintre care 18 milioane de lei sunt cheltuieli de bunuri și servicii.

Pe ce duc banii Guvernului

Doar pentru mașini, Guvernul plătește:

chirie pentru 30 de mașini: 12 milioane de lei/an, 1.300 lei/lună

benzină: 33.000 de lei/lună, consum mediu 20 l/100 km

„Aici cea mai mare cheltuială este cea cu automobile. Avem 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără să includem și cheltuiala cu combustibil. Cheltuiala lunară de până acum cu combustibilul, este, în medie, de 33 de mii de lei pe luna”, a spus oficialul.

Mihai Jurca a spus că mașinile au avut un „număr foarte mare de kilometri”, mai exact 8.700 de kilometri.

„Au fost 30 de mașini cu un număr foarte mare de kilometri. Mai departe nu am date. E clar că se poate reduce foarte mult atât numărul de kilometri, cât și cantitatea de combustibili. Nu am găsit fraude în această zonă. Am cerut colegilor care se ocupă de aceste cheltuieli să verifice dacă s-au făcut legal”, a spus Șeful Cancelariei premierului.

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a anunțat că demnitarii care nu au permis de conducere vor trebui să facă „ce se face în orice companie privată”, adică să folosească transportul în comun.

Bani pentru suc și chelneri

Mihai Jurca a mai precizat că Guvernul are un buget de trei milioane de lei pe an pentru cheltuieli de protocol. Din acești bani, 2,3 milioane merg către RA-APPS pentru „cheltuieli de restaurant”. În acești bani e inclusă o sumă fixă de de 80.000 de lei pe lună pentru cei 8 ospătari, închiriați de la RA-APPS, care servesc demnitarii și Cabinetul premierului.

Astfel, Guvernul cheltuie cu protocolul:

„cheltuieli de restaurant”: 2,3 milioane de lei/an, 8 ospătari: 80.000 de lei/lună

cheltuieli cu protocolul: medie de 300.000 de lei/lună (300 de lei per cabinet sau secretar de stat, 500 de lei Cabinetul premierului)

Acești bani, 300 de lei per cabinet, sunt pentru „apă, cafea, ceai, pentru orice invitat, orice ședință pe care o ai în Guvern”.

„În același timp, demnitarii pot organiza bufet, mese, în cadrul acelor bani. Era uzual ca după fiecare ședință de guvern să fie organizată o masă, un bufet după fiecare ședință de Guvern”, a adăugat Mihai Jurca, subliniind că aceste cheltuieli vor fi reduse.

Șeful Cancelariei premierului a atras atenția și că tarifele plătite de Guvern pentru protocol sunt cu 30% mai mari, „poate și mai mult”, decât prețurile din piață.

Mihai Jurca a dat exemplu sucului carbogazos, pe care Executivul a plătit cu 50% mai mult decât prețul din magazine.

„O sticlă de 0,33 de suc carbogazos, fără să îi dau numele, costă 8,50 lei sau 9 lei iar în magazine costă 3.5-4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare tip de produs pe care îl avem, am cerut o situație.”, a precizat Mihai Jurca.