Sorin Grindeanu, despre acordul Mercosur: Din septembrie, ministrul Agriculturii a spus că nu susţine acest acord în această formă

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, într-un interviu, că ministrul social-democrat al Agriculturii, Florin Barbu, s-a opus încă de anul trecut acordului comercial UE-Mercosur, dar că "absolut nimeni" nu l-a ascultat, la nivelul autorităţilor din România, potrivit news.ro. Sorin Grindeanu a mai subliniat că partidul pe care îl conduce nu se opune comerţului liber, iar Florin Barbu a avertizat recent, la Antena 3 CNN, că Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE.

În urmă cu mai bine de două săptâmâni, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a transmis că a cerut garanții suplimentare pentru fermierii.

"Vreau să fiu foarte clar înţeles. Nu suntem împotriva comerţului liber, din contră. Această problemă ţine mai mult de modul în care a fost gestionat domestic, aici, în România, acest subiect. Este inadmisibil să angajezi ţara, să angajezi pe români, pe zeci de ani de acum încolo, şi să nu prezinţi ce înseamnă acest acord.

Încă din luna septembrie, ministrul Agriculturii a spus că, din punctul de vedere al agriculturii, nu susţine acest acord în această formă. Nu l-a ascultat nimeni, dar nimeni. De la ministrul Economiei, la cel de Externe şi la prim-ministru. Şi atunci, săptămâna trecută, europarlamentarii PSD au votat, aşa cum bine ştiţi, şi pare că au fost, nu pare, sigur, au fost voturile decisive în a bloca, pe moment, acest acord", a afirmat Sorin Grindeanu luni seară, la România TV.

Liderul Partidului Social Democrat a mai precizat că, din datele pe care le are, a fost depusă la Parlament o solicitare privind convocarea ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a da explicaţii cu privire la acest acord, iar ceea ce va urma în această privinţă depinde de calendarul Parlamentului.

Parlamentul European (PE) s-a pronunţat, miercuri, prin vot, în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la validitatea Acordului comercial al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) cu statele membre ale Mercosur, semnat în Paraguay.

În timp ce PSD a salutat decizia, PNL a transmis că aceasta este contra intereselor româneşti, contra agriculturii şi industriei României şi Uniunii Europene.

PSD a arătat că beneficiile incontestabile ale acordului Mercosur nu trebuie obţinute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia naţională a României.

Partidul Naţional Liberal consideră că prin acest vot, clauzele de salvgardare pentru fermieri propuse şi susţinute de Delegaţia României la PPE (PNL şi UDMR), precum măsurile rapide şi transparente pentru protejarea pieţei agricole şi sprijin real pentru fermieri, astfel încât competitivitatea şi viitorul agriculturii europene să nu fie compromise, nu vor mai putea fi aplicate.