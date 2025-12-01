Sorin Grindeanu, mesaj de 1 Decembrie: Avem datoria să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de Ziua Națională a României / Foto: Agerpres

1 Decembrie este ziua în care România îşi priveşte cu demnitate trecutul şi cu încredere viitorul.

Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie: să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică”, a transmis, luni, preşedintele Camerei Deputaţilor și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni.

Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie: să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică”, spune el într-un mesaj pe Facebook.

Moştenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o ţară în care copiii noştri să aibă şansa de a-şi împlini visurile aici, acasă, adaugă Grindeanu.

„Iar pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care munceşte, visează şi iubeşte această ţară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului naţiunii noastre.

La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor care cred în puterea unităţii şi în viitorul acestei ţări!”, se mai arată în mesaj.