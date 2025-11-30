Grindeanu, despre transparentizarea ajutorului pentru Ucraina și Republica Moldova: „Da, fără nuanţe. Da, total”

<1 minut de citit Publicat la 23:22 30 Noi 2025 Modificat la 23:22 30 Noi 2025

Sorin Grindeanu. sursa foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, la România TV, că susține pe deplin transparentizarea sumelor oferite ca ajutor pentru Ucraina și Republica Moldova, subliniind că toate statele aliate procedează la fel și că, în acest moment, este esențial ca opinia publică să cunoască aceste informații.

Întrebat dacă este de acord cu publicarea datelor privind sprijinul financiar acordat celor două state, Grindeanu este de părere că acestea trebuie să fie publice.

„Da, fără nuanţe. Da, total. Eu şi când am fost ministrul Transporturilor, ministrul Transporturilor nu e membru CSAT... s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT. Sunt absolut de acord. Şi aşa cum toate ţările fac acest lucru: Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO, cred că e absolut necesar, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri. Total de acord”, a afirmat liderul PSD.

Declarația vine în contextul dezbaterilor publice privind sprijinul acordat Ucrainei și Republica Moldova în perioada conflictului ruso-ucrainean, precum și cerințelor din ce în ce mai accentuate privind transparența fondurilor direcționate către partenerii strategici ai României.