Sorin Grindeanu refuză să comenteze situația din PNL: „Nu e treaba mea”

1 minut de citit Publicat la 13:31 06 Mai 2026 Modificat la 13:33 06 Mai 2026

Sorin Grindeanu. sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a refuzat, miercuri, să comenteze decizia PNL de a intra în opoziție. Liderul social-democrat declarase anterior că își dorește refacerea fostei coaliții de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, „poate ajustată”, inclusiv cu un alt premier de la PNL, după ce moțiunea de cenzură a trecut de Parlament.

Au început ședințele la PSD, după ce moțiunea inițiată alături de AUR a trecut, Guvernul Bolojan a fost demis, iar PNL și USR au anunțat că nu vor să intre într-o nouă alianță cu PSD.

„Nu comentez ce face PNL. E treaba PNL, nu e treaba mea”, a spus Sorin Grindeanu, miercuri, pe holurile Parlamentului.

De altfel, președintele PSD a refuzat să comenteze orice scenariu legat de criza politică și un viitor guvern.

„În momentul în care vor fi modificări, când se vor face pași într-o anumită direcție sau alta atunci voi face declarații. Până atunci nu e nimic schimbat față de ieri”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a adăugat că liderii PSD nu au fost chemați „până acum” la discuții la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor Antena 3 CNN, primul lider politic invitat de Nicușor Dan a fost Dominic Fritz, președintele USR. Întrebat ce îi va spune președintelui, Grindeanu a răspuns: „Asta-i culmea!”.

După liderul PSD și liderul UDMR a făcut apel la refacerea fostei coaliții de guvernare. Kelemen Hunor a declarat că toate PSD, PNL, USR și UDMR trebuie să se așeze la masă și să discute până când ajung la un consens în privința unui premier care poate gestiona această criză politică, suprapusă cu o criză guvernamentală și una bugetară. Președintele UDMR a avertizat că nu trebuie să se ajungă la varianta anticipatelor, deoarece ar câștiga AUR.

România se află în plină criză politică. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

În timp ce social-democrații au anunțat că vor să rămână la guvernare și fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PSD, PNL și USR au anunțat că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și liberalii au anunțat chiar că vor trece în opoziție.