Sorin Grindeanu: "Voi continua să lucrez la formarea unei majorităţi care să excludă voturile extremiste"

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD şi președintele Camerei Deputaților, într-o declaraţie de presă pe 20 iulie 2026, la Parlament. Sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu renunţă la ideea de a strânge o majoritate în jurul PSD, subliniind că, astfel, îşi doreşte să excludă "voturile extremiste". El a lansat un alt atac la adresa premierului demis, Ilie Bolojan, a partidului pe care acesta îl conduce, dar şi către cei de la USR, despre care a spus că "se agaţă de putere". În cadrul declaraţiilor, oficialul a anunţat că PSD nu va susține actualul proiect privind Legea salarizării unice.

Întrebat dacă discuţiile privind formarea noului guvern rămân, cumva, în planul secund, şi că ar putea rămâne Ilie Bolojan până spre finalul anului la Palatul Victoria, având în vedere că se începe şi o comisie cu alte partide, liderul PSD a făcut următoarele precizări:

"Eu pot să vă spun aşa: în acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci, mai degrabă, de o minoritate de blocaj – aşa aş numi-o –, care ţine practic România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL şi la USR, care se agaţă, în continuare, de putere. Eu nu mai am aşteptări de la prim-ministrul demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceţi aminte. Aţi mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord?!? Cum i-aţi văzut dumneavoastră, i-am văzut şi eu".

Ulterior, Sorin Grindeanu a mai adăugat: "Prin urmare, eu voi continua să lucrez la formarea unei majorităţi care să excludă, şi vreau să fiu foarte clar, voturile extremiste. Dar care să ofere soluţie de stabilitate pentru România. Vedeţi că situaţia este din ce în ce mai rea şi avem nevoie de un guvern cât mai repede".

Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN, i-a cerut preşedintelui PSD să ofere mai multe amănunte despre ce înseamnă această comisie.

La întrebările: "Un fel de guvern paralel? Din câţi membri e formată? Senat, Camera deputaţilor, ce specialităţi?", Sorin Grindeanu a spus:

"În acest moment, avem un Guvern cu puteri limitate, se întâmplă câte o şedinţă de Guvern pe săptămână în care aprobă steme la localităţi, expropieri şi nu ştiu, evaluări. În rest, politici publice, conform Constituţiei, nu au voie, ajungem în blocaje, parte dintre ele, enumerate de mine mai devreme: cele legate de deblocarea posturilor în sănătate, de anumite măsuri de compensare a creşterii preţurilor la carburanţi.

Blocajul pe care îl avem la Agenţia de Cadastru, şi nu e de vină nimeni, niciun român care şi-a antamat sau vrea să-şi cumpere un apartament tocmai ca să beneficieze de un TVA redus de 9%, că, în acest moment, tot sistemul este blocat şi că statul român nu vine cu o soluţie. Am dat trei exemple şi, sigur, sunt mai multe".