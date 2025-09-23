Surse: Ce a discutat Nicușor Dan cu Bolojan, Grindeanu și Kelemen și cine a spus „în coaliția asta fiecare ne simțim singuri”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți cu liderii partidelor din coaliția de guvernare la Palatul Cotroceni. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți cu liderii partidelor din coaliția de guvernare la Palatul Cotroceni, în contextul în care se vorbește tot mai mult despre o demisie a premierului Ilie Bolojan. Cu toate acestea, surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că acest subiect nu a fost deloc discutat la Cotroceni, nimeni din sală neatingând această temă.

Cea mai mare parte a discuțiilor a fost ocupată de prezentarea făcută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat situația fiscală și perspectivele rectificării bugetare.

În schimb, potrivit surselor citate, președintele Nicușor Dan nu ar fi înțeles foarte clar de la premierul Bolojan ce alte pachete de măsuri urmează să fie adoptate, mai ales că dialogul s-a împotmolit la tema concedierilor.

Surse din ședință spun că pe acest punct s-a ajuns la un blocaj total. Social-democrații au propus o schemă prin care unele primării să decidă singure asupra reducerilor de personal, dar premierul Bolojan s-a opus categoric și a transmis că nu va da înapoi pe această măsură.

Discuțiile au fost aprinse și pe tema alegerilor pentru Capitală. Sorin Grindeanu și Ionuț Moșteanu s-au contrat, iar Nicușor Dan a închis subiectul, sugerând că ar fi mai bine ca acestea să fie amânate.

Finalul ședinței i-a aparținut lui Kelemen Hunor, care ar fi tras concluzia amară: „În coaliția asta fiecare ne simțim singuri”.

S-a stabilit ca liderii Coaliției să se mai întâlnească cu președintele și în perioada următoare, pentru a încerca să găsească o soluție la blocajele majore.

Întâlnirea de la Cotroceni a avut loc înaintea ședinței maraton a coaliției, care a durat peste cinci ore și în care tensiunile s-au reaprins pe multiple teme: moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, amendamentele PSD pe bursele școlare și plata cu ora, precum și proiectul privind extinderea ariilor protejate. În plus, premierul Bolojan le-a reproșat atunci social-democraților că „sunt nemulțumiți de la moartea lui Iliescu încoace”, aluzie la conflictul generat de funeraliile fostului președinte.