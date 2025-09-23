Surse: Tensiuni în ședința Coaliției. Bolojan le-a reproșat social-democraților că au rămas supărați de la moartea lui Iliescu

Noi tensiuni în ședința coaliției de guvernare. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ședința coaliției de guvernare, care a avut loc marți și a durat mai bine de cinci ore, a scos din nou la iveală tensiunile dintre partide. Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul Ilie Bolojan le-a reproșat social-democraților că „sunt nemulțumiți de la moartea lui Iliescu încoace”, referindu-se la scandalul legat de doliul național.

Certurile au izbucnit pe mai multe teme. Conform surselor din interiorul coaliției, au existat dispute dure pe tema moțiunii depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Asta după ce PSD a amenințat, luni, că Buzoianu trebuie să „respecte o serie de priorități” dacă mai vrea sprijinul partidului. USR acuză PSD că folosește astfel de atacuri interne pentru câștig electoral, vizând electoratul AUR.

Totodată, Ionuț Moșteanu a avertizat că se va rupe Coaliția dacă PSD nu o susține pe ministră. Sorin Grindeanu i-ar fi spus că o susține, doar să nu mai mintă cu avizele la hidrocentrale. La ședință a fost prezentă și Buzoianu, care a promis că le va semna rapid.

Nemulțumiri au apărut și pe tema unor amendamente depuse de PSD în Parlament privind bursele școlare și plata cu ora. Sorin Grindeanu a justificat spunând că este un grad ridicat de nemulțumire în partid pe acest subiect.

În replică, premierul Bolojan le-ar fi spun social-democraților că sunt nemulțumiți încă de la moarea lui Ion Iliescu încoace.

Reamintim că înmormântarea fostului președinte a generat un conflict în coaliție după ce USR s-a opus decretării doliului națuinal și participării la funeralii, gest care a fost perceput de PSD ca un afront. Ca urmare, PSD a decis atunci să nu mai participe la ședințele de coaliție până când USR „nu își revizuiește atitudinea”.

Tensiuni au existat și din cauza reformei administrației. Pe acest subiect este blocaj total în Coaliție: Ilie Bolojan nu vrea să renunțe la concedieri și nici PSD nu vrea să le accepte.

De asemenea, un alt punct fierbinte în sedința de coaliție l-a reprezentat proiectul de hotărâre de guvern prin care Ministerul Mediului propune 241 de noi arii protejate. PSD s-a opus, invocând nemulțumirile primarilor care au primit solicitări să identifice zonele ce urmează să fie incluse în noile arii protejate.

În ședința de marți, liderii politici au decis și continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.