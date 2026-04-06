Surse: Vizita în SUA a lui Nicușor Dan ar putea fi amânată. Zelenski l-a invitat la Kiev, Macron vine la București

Președintele României, Nicușor Dan, Foto: Agerpres

Vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite, care ar fi putut avea loc în mai, ar putea fi anulată, potrivit unor surse oficiale. Mai mult, șeful statului a fost invitat de Zelenski la Kiev, dar s-ar putea să nu meargă, din cauza unei alte întâniri care ar putea avea loc în aceeași perioadă.

Mai multe surse oficiale au spus că vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, care ar fi putut avea loc în luna mai, s-ar putea să nu mai fie posibilă din cauza contextului internațional. Mai mult, președintele Franței, Emanuel Macron, ar putea veni în România pe 8-9 mai.

În același timp, Nicușor Dan a fost invitat oficial de Zelenski la Kiev tot pe 8-9 mai, de Ziua Europei și Ziua Victoriei. Din cauza suprapunerii mai multor vizite externe la București și a summitului B9 de pe 13 mai, Nicușor Dan s-ar putea să nu meargă.

Donald Trump a răspuns la invitația de a participa la Summitul B9 care va avea loc la București, pe 13 mai, însă nu va veni fizic, ci, cel mai probabil îl va trimite pe Marco Rubio.

Surse oficiale au precizat pentru Antena 3 CNN că Donald Trump a trimis o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru Apărare și creșterea de până la 5%, în anii viitori.

De asemenea, a mulțumit și pentru sprijinul acordat în contextul războiului din Iran.

„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni în România, la summitul formatului București 9”, a declarat președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe comune cu înaltul oficial al Alianței Nord-Atlantice.