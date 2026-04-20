Tanczos Barna, despre educaţia financiară a decidenţilor: Au nevoie de cunoștințe solide pentru a răspunde provocărilor

Vicepremierul Tánczos Barna a subliniat, luni, la Academia de Studii Economice că educația financiară a decidenților este importantă, întrucât, în virtutea funcțiilor pe care le ocupă, iau decizii care afectează societatea, notează Agerpres.

"Educație - în primul și în primul rând dincolo de acumulare de cunoștințe - înseamnă pregătirea noilor generații în ideea spiritului critic. Cred că este cel mai important element al educației în momentul de față, dacă ne uităm la mesajele și la avalanșa de mesaje de dezinformare care sunt țintite în mod special către tineri, către elevi, către studenți.

Din reflex ne îndreptăm de fiecare dată către elevi, către studenți când vorbim despre educație, dar cred că în momentul de față, cel puțin la fel de importantă este educația financiară a decidenților, a celor care în virtutea funcțiilor pe care le ocupă iau decizii care afectează și care duc înainte societatea.

În mod normal, și acest decidenți - începând de la Guvern, Parlament, consilii județene, primării sau instituții subordonate - au nevoie de cunoștințe financiare solide pentru a răspunde cu succes provocărilor care sunt în fața noastră", a afirmat Tánczos Barna la Forumul Educației Financiare, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al președintelui României, organizat de Academia de Studii Economice din București.

La rândul său, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a spus că a observat în rândul tinerilor o preocupare mult mai mare în ceea ce privește antreprenoriatul.

"Este important ca elevii noștri să aleagă din opționalele aflate la dispoziția lor și opționalul de 'Educație financiară și antreprenorială'. Să facem împreună o programă care să răspundă prezentului, dar mai ales viitorului.

Uitându-mă în sală, cred că majoritatea dintre noi am învățat 'Economia politică a socialismului' în liceu sau am învățat cu profesori care au predat acest lucru și ulterior au încercat să treacă la economia capitalistă. Față de ei, tinerii de astăzi sunt mai bine pregătiți. Este veste bună, avem lucruri de îmbunătățit cu siguranță.

De asemenea, având în rândul studenților o preocupare mult mai largă decât am avut noi în ceea ce privește antreprenoriatul. Este o veste bună și culmea e că învață de multe ori singuri", a adăugat ministrul, arătând că este un susținător al educației financiare.