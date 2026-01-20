Tanczos Barna: "N-o să avem buget în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie. Orice întârziere poate afecta banii din PNRR"

Tanczos Barna: "Absorbția banilor din PNRR trebuie să fie prioritatea guvernării în acest an". FOTO: Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna a avertizat că orice zi de întârziere privind legea bugetului poate afecta absorbia banilor din PNRR. Prin urmare, până la jumătatea lunii februarie, este nevoie ca proiectul de buget să ajungă în Parlament, “cu sau fără reforma în administrație, cu sau fără anumite legi aprobate până atunci”.

Tanczos Barna a declarat la Digi24 că realist, ”mai devreme de jumătatea lunii februarie” Românua nu va avea buget propus în Parlament:

”Suntem la jumătatea lunii ianuarie şi, după calendarul pe care l-am creat astăzi, mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament. Jumătatea lunii februarie este varianta realistă.

Nu se poate amâna mai mult. Într-o anumită formă, sigur, trebuie să propunem Parlamentului bugetul şi trebuie aprobat pe legislaţia care va exista, cu sau fără reforma în administrație, cu sau fără anumite legi aprobate până atunci, dar trebuie mers înainte”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

El a subliniat că absorbția banilor din PNRR trebuie să fie prioritatea guvernării în acest an:

”Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important şi orice zi de întârziere poate să afecteze absorbţia şi succesul acestui program. Iar fondurile europene sunt esenţiale anul acesta. Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârşitul lunii august acest program, să facem absorbţie cât mai apropiată de sută la sută, să atingem indicatorii, să facem reformele ataşate de aceste sume primite de la Comisia Europeană”, a afirmat Tanczos Barna.

Totodată, Tanczos Barna a precizat că speră să fie ultimele decizii dureroase pentru populație luate de actualul guvern.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, că bugetul pe 2026 a intrat în linie dreaptă, după ce, în Coaliţie, a fost agreat un calendar clar şi realist pentru aprobare. "La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament", a afirmat Nazare.

Luni a avut loc și prima ședință de Coaliție din acest an. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ședința a fost una tensionată. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Palatul Victoria într-o ședință în care au discutat despre pachetul de reformă al administrației, dar și despre subiectele sensibile care au dus la atacuri între parteneri în ultimele zile: votul pentru acordul UE-Mercosur sau scandalul pe Legile Justiției.