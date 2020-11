Tăriceanu: La DSP nu răspunde nimeni cu zilele și, când răspunde cineva, e degeaba pentru că oamenii sunt depășiți de situație

"Cât de greu poate fi să angajezi suficient personal în Direcțiile de Sănătate Publică pentru ca ele să poată funcționa? De ce trebuie să suni la DSP cu zilele și când, în final, îți răspunde cineva să nu te ajute cu nimic?!", a întrebat Călin Tăriceanu, într-un mesaj publicat marți pe Facebook.

"Zilele trecute am vorbit la telefon cu un cunoscut care mi-a spus că are coronavirus. Persoana este una care s-a păzit tot timpul, a evitat întâlnirile, s-a spălat pe mâini, adică a făcut cam tot ce ne spune Dl. Iohannis de un an de zile! Așa că știa exact de unde a putut lua virusul: de la dentist!

După testul pozitiv(pe banii lui) a sunat la DSP să le spună. După 3 zile a reușit! Cel care a răspuns la telefon i-a spus că o să sune altcineva înapoi. Au sunat peste alte două zile." a povestit Tăriceanu.

Acesta susține ca Direcțiile de Sănătate publică nu fac anchete în cazul bonavilor de COVID cu forme ușoare, care se tratează singuri acasă și din cauza aceasta zeci de mii de români continuă să se infecteze, intrând in contact cu persoane care nici nu știu că poartă virusul și ar trebui să stea izolați.

"Întrebările au fost legate de locația izolării, dar nimic despre vreo anchetă epidemiologică! Amicul meu a insistat să le spună de unde crede că a contactat virusul în ideea că se iau niște măsuri și măcar alții nu se mai infectează, dar persoana de la DSP i-a tăiat-o scurt spunându-i că ei nu au timp pentru anchete epidemiologice!" subliniază acesta.

Tăriceanu: Zeci de mii de români care au virus dar nu au simptome se plimbă brambura! Pentru că nimeni nu le spune că au fost contact cu o persoană infectată!

Președintele ALDE susține că Premierul Orban și Președintele Iohannis nu prezintă situația reală din țară și că funcționarii care ar trebui să facă anchete epidemiologice și controale, sunt depăsiți de situație:

"Asta este diferența dintre ce ne spun la TV Iohannis și Orban și viața reală! La DSP nu răspunde nimeni cu zilele și, când răspunde cineva, e mai degrabă degeaba pentru că oamenii sunt depășiți de situație."

Cât de greu poate fi să angajezi suficient personal în Direcțiile de Sănătate Publică pentru ca ele să poată funcționa?... Posted by Calin Popescu Tariceanu on Tuesday, 17 November 2020

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.262 cazuri de persoane infectate cu COVID, 186 decese noi și 1.174 pacienți sunt internați în secțiile ATI.

Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.262 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv

Până astăzi, 9.261 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.