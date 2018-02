Tăriceanu: Nu sunt confortabil cu scutirea de impozite pentru IT-iști

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat sâmbătă, la Sinaia, că nu este 'foarte confortabil' cu soluţia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el arătând că sunt oameni valoroşi şi în alte domenii şi nu beneficiază de aceleaşi avantaje.



"Eu nu sunt foarte confortabil cu această soluţie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare şi avem şi acum o justificare, care cred că e valabilă. Vrem să ţinem specialiştii în IT în România. Nu vrem ca această forţă de muncă foarte valoroasă să emigreze, dar în acelaşi timp eu vă spun ca liberal că eu cred în neutralitatea stimulentelor economice şi ca atare ceea ce se întâmplă este o distorsiune în piaţă. Să ştiţi că IT-ştii sunt oameni extrem de valoroşi, dar nu sunt singuri. Sunt şi în alte domenii oameni extrem de valoroşi, dar care nu beneficiază de aceleaşi avantaje", a spus Tăriceanu într-o conferinţă de presă la finalul lucrărilor Şcolii Politice de Iarnă a TLDE.



În context, el a precizat că bugetul trebuie să fie alimentat, astfel că nu se pot da tuturor scutiri de impozite.



"Guvernul trebuie să găsească o soluţie care să fie deplin legală, dar şi constituţională, pentru a nu lăsa să se producă în domeniile la care v-aţi referit, IT sau persoane cu dizabilităţi, corecţii negative. (...) Vor discuta împreună, cu siguranţă, ministerul Muncii, cu ministerul de Finanţe şi cu ministerul Justiţiei să găsească o soluţie. (...) A fost o soluţie urgentă, că de-aia e ordonanţă de urgenţă, pentru a remedieze această situaţie. (...) Mie mi se pare că este incorect şi faţă de alte domenii. (...) Nu putem la toată lumea să dăm scutiri de impozite, pentru că bugetul ăsta trebuie să se alimenteze din ceva", a mai afirmat Tăriceanu.