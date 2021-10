UDMR va participa la consultările de la Cotroceni, anunță Kelemen Hunor

Kelemen Hunor anunță că s-a consultat, joi, cu președinții organizațiilor județene și teritoriale ale UDMR, pentru a cunoaște opinia comunităților locale de la Brașov la Satu Mare, de la Bistrița la Timișoara, despre activitatea guvernamentală de până acum a UDRM, despre realizările miniștrilor. Discuții au fost și pentru planificarea acțiunile viitoare.

„Reacțiile oamenilor ne confirmă faptul că am lucrat bine, trebuie să rămânem la guvernare și am acționat corect atunci când nu ne-am angajat în lupta politică internă a celorlalte partide: am fost raționali și ne-am concentrat pe problemele și interesele țării și ale societății.

Săptămâna viitoare vom participa la consultările de la Cotroceni convocate de președinte. Așteptarea societății, și interesul UDMR este de asemenea ca această criză să fie rezolvată cât mai curând posibil, deoarece trebuie găsite soluții suplimentare la problemele cauzate de prețurile galopante ale energiei, iar situația pandemică poate fi gestionată doar de un guvern puternic. Un lucru este sigur: noi și de acum înainte vom reprezenta stabilitatea și raționalitatea”, a spus Kelemen Hunor.

Klaus Iohannis va convoca partidele la consultări abia săptămâna viitoare, pentru a le da timp să se întrunească și să găsească „abordări mature”.

