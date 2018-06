Un alt demisionar din PNL s-a dus în tabăra ALDE

Deputatul Daniel Olteanu şi-a anunţat, marţi, înscrierea în Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE), la o lună de la demisia din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal.



"Am decis să mă alătur ALDE pentru că, după 22 ani de la semnarea adeziunii la PNL, este foarte greu să nu rămân liberal, alături de mulţi dintre colegii cu care am traversat aceşti ani. Mă onorează faptul că domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu a considerat că subiectele şi proiectele pe care le-am adus în spaţiul public până acum, ca parlamentar, şi mă refer în special la cele care privesc atenuarea discrepanţelor regionale cu sprijinul direct al statului, sunt solide şi merită susţinerea ALDE.

E vorba despre iniţiative pentru care vasluienii, al căror reprezentant sunt, au găsit prea puţină deschidere şi înţelegere din partea guvernărilor anterioare, şi care se referă la scăderea decalajelor între Vaslui şi regiunile bogate, la ştergerea inechităţilor între Moldova şi restul ţării", a transmis Daniel Olteanu într-un comunicat de presă.



El a anunţat că discursul său politic va rămâne acelaşi şi că nu va renunţa la temele pe care le-a adus în atenţia publică prin intervenţiile sale din Parlament.



"Voi continua să susţin că marile investiţii în infrastructură sunt primele obiective care trebuie asumate pentru Moldova. Înainte de a le condiţiona, însă, de resursele de finanţare europeană, trebuie să le realizăm cu fonduri de la bugetul de stat. România a construit 215 kilometri de autostradă cu fonduri de la bugetul de stat, zero kilometru în Moldova, iar asta este o situaţie inadmisibilă. Am speranţa că ALDE va fi locul în care, după o perioadă deloc uşoară pentru mine, voi avea parte de atmosfera de lucru care mi-a lipsit din cauza tensiunilor şi conflictelor ce s-au perpetuat în ultimii ani în PNL. Îmi doresc o colaborare excelentă cu toţi colegii din ALDE, pe care îi asigur că îmi pun la dispoziţie întreagă experienţă politică şi administrativă şi toată energia de care dispun pentru reuşita unor proiecte comune", a declarat parlamentarul.



Deputatul Daniel Olteanu şi-a anunţat pe data de 23 mai demisia din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal.



Olteanu a susţinut că gestul său a fost motivat de lipsa totală de reacţie a conducerii centrale a partidului în legătură cu ceea ce a numit "situaţia fără precedent din Organizaţia Judeţeană a PNL Vaslui, unde liderii actuali încearcă să se impună prin măsuri abuzive".



Daniel Olteanu a deschis lista PNL Vaslui pentru Camera Deputaţilor la alegerile din anul 2016 şi se află la primul mandat de parlamentar. Este dublu licenţiat, în Drept şi Sociologie, a deţinut în perioada august 2013 - februarie 2016 funcţia de director al AJOFM Vaslui, iar din februarie până în septembrie 2016 a ocupat funcţia de prefect al judeţului Vaslui.