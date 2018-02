Un lider PSD important și-a dat demisia după ce partidul i-a retras sprijinul politic

Foto: Captura Youtube

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dâmboviţa, Alexandru Oprea, şi-a dat vineri demisia din funcţie, după ce PSD i-a retras sprijinul politic.



Membrii Comitetului Executiv al PSD Dâmboviţa au analizat în şedinţa de vineri activitatea reprezentanţilor partidului în consiliul judeţean şi au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea.



''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru funcţia de preşedinte al CJ Dâmboviţa în ceea ce îl priveşte pe Alexandru Oprea. Au fost 26 de voturi pentru, trei împotrivă şi două abţineri (...). În acest context, domnul Oprea Alexandru a demisionat din funcţia de preşedinte al CJ Dâmboviţa, demisia a fost deja înregistrată la consiliul judeţean. Vreau să îi mulţumesc, şi o fac cu toată seriozitatea, pentru faptul că a înţeles că sunt lucruri care trebuie clarificate şi pentru că a înţeles să nu pună într-o situaţie dificilă nici Biroul Permanent Judeţean, nici Comitetul Executiv Judeţean'', a spus, într-o conferinţă de presă, preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu.



Acesta a precizat că Oprea rămâne consilier judeţean şi membru PSD.



Prezent la conferinţa de presă susţinută vineri la sediul PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea a spus că, în opinia lui, a făcut lucruri bune la consiliul judeţean.



''Am discutat din ce s-a făcut din programul Dâmboviţa 2015 şi ce nu, am discutat despre relaţia consiliul judeţean - partid, am discutat despre relaţiile preşedinte de consiliu judeţean - vicepreşedinte - primari, am discutat despre multe declaraţii care au apărut în presa locală. Am ajuns la o soluţie înţeleaptă şi nu cred că trebuie să fac nici eu, nici domnul Oprea alte discuţii şi comentarii'', a spus Ţuţuianu, întrebat ce i se reproşează lui Alexandru Oprea.



Tot în şedinţa de vineri a Comitetului Executiv Judeţean al PSD Dâmboviţa s-a luat decizia suspendării pe timp de un an din funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a lui Alin Manole, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al CJ Dâmboviţa.



În cadrul aceluiaşi for de partid s-a votat desemnarea unui candidat pentru postul de preşedinte al CJ Dâmboviţa, în persoana lui Daniel Comănescu. Pentru funcţia de vicepreşedinte al CJ Dâmboviţa, devenită vacantă după ce Claudia Gilia a devenit deputat, PSD a desemnat drept candidat pe Luciana Cristea. PSD deţine majoritatea în Consiliul Judeţean Dâmboviţa.