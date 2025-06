USR nu acceptă impozitul progresiv și nici impozitarea pensiilor mici

Liderii USR. Foto: Agerpres

USR nu consideră acceptabil impozitul progresiv și nu a propus niciodată impozitarea pensiilor mici, a declarat, marți, deputata Oana Țoiu, după ce negocierile de la Palatul Cotroceni pentru guvernare și pachetul de măsuri de austeritate au eșuat, luni seara.



”Și dacă am avea un guvern de sacrificiu, realitatea este că problemele pe care România le are, debalansarea între venituri și cheltuieli nu sunt probleme care țin doar de anul 2025 sau de anul 2026. Și e nevoie de un guvern credibil, care să aibă măcar perspectiva de a rezista mai mult de câteva luni, mai mult de un an sau doi, pentru că asta generează și încredere în fața investitorilor, în fața întreprinderilor, în fața Comisiei Europene și a piețelor de capital și a agențiilor de rating. (...) Nu poate să fie cu adevărat credibil un pachet de măsuri care se întinde pe doi-trei ani, dacă nu vine la pachet și cu responsabilitatea asumată a unui premier de a genera performanță pe aceeași perioadă. (...) Noi nu credem că este necesar sau acceptabil în acest moment în societate impozitul progresiv din mai multe motive. Principalul motiv este că în acest moment, cei care au salarii mari, să le spunem, le au din munca proprie, educația pe care au avut-o, faptul că lucrează în medii competitive, dar și contribuie suplimentar în sumă absolută. (...) Nu e cazul să facă asta suplimentar. (...) Poate că în momentul care serviciile publice vor ajunge să funcționeze corect pentru toată lumea și nu trebuie să mai scoată banii adiționali din buzunar, putem să avem o conversație și cu acești oameni”, a susținut Oana Țoiu la Parlament, citată de Agerpres.



În ceea ce privește evitarea creșterii TVA, reprezentanții USR apreciază că există un scenariu în care să se facă suficiente restructurări necesare și să fie închise companiile de stat care de-a lungul timpului au fost în faliment, exceptându-le pe cele care livrează în acest moment un serviciu de utilitate publică și care au nevoie de restructurare.



'Dacă ajungem cu aceste reforme, această transparentizare, digitalizare radicală a statului, astfel încât să fie în serviciul cetățenilor, credem că există un spațiu în care să nu fie necesară creșterea TVA. Dacă vom ajunge la un consens politic, acolo asta depinde și de celelalte partide, nu doar de noi. (...) Din punctul nostru de vedere, al USR, credem că este necesară nominalizarea cât de curând a unui premier, astfel încât să putem să ajungem și la decizii și partea dezacordurilor care sunt acum între partide, la un nivel de detaliu, s-ar putea să treacă de la medierea președintelui către nevoia de a discuta asta într-o echipă executivă', a punctat deputata.



Referitor la pensii, Oana Țoiu a amintit că soluția de a cere contribuție la sănătate de la pensiile mai mari este o măsură care a fost deja decisă de guvernele anterioare și a picat la Curtea Constituțională. Ea a adăugat că USR nu a propus niciodată așa ceva.



'Nu doar că se știe în spațiul public că este o propunere care ne precedă cu mult pe noi, dar a și fost în vigoare o perioadă de timp, într-un moment în care USR nu era la guvernare. (...) În acest moment, într-adevăr, o discuție care există și e o discuție serioasă este că există un deficit semnificativ în Fondul Național al Asigurărilor de Sănătate. (...) Propunerea oficială a USR nu a fost, niciodată, să se impoziteze pensiile mici. Niciunul din celelalte partide nu a pus pe masă oficial, până la acest moment, propunere de impozitare a pensiilor mici. Am văzut și eu în spațiul public opoziția PSD față de ideea de impozitare a pensiilor mici. De altfel, am și declarat că susținem că nu e cazul să fie impozitate adițional sau cerută contribuție din pensiile mici', a precizat reprezentanta USR.