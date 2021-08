USR PLUS nu pleacă din coaliția de guvernare. Cioloș: ”Problemele interne ale PNL nu țin de noi”

”USR PLUS nu iese de la guvernare decât dacă nu se fac reforme. Problemele interne ale PNL nu ţin de noi, nu sunt în interesul nostru. Problemele personale se rezolvă personal”, a declarat Dacian Cioloș.

Declarația dată de liderul PLUS, Dacian Cioloș, a venit în contextul în care coaliția de guvernare va avea o ședință, luni, la ora 17:00, la Palatul Victoria.

Dosarul civil al premierului Florin Vasile Cîțu, așa cum el a fost pus la dispoziție de către autoritățile judiciare americane a fost obținut în exclusivitate de jurnaliştii de la Mediafax şi Aleph News. Documentele scot la iveală o datorie neplătită pentru care Cîţu a fost dat în judecată.

Potrivit documentelor din dosar în 21 iulie 2008 Florin Cîţu este dat în judecată pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank.

Șase luni de zile l-au căutat autoritățile americane inclusiv în sistemul de evidență a alegătorilor, dar fără succes. Au angajat inclusiv un investigator profesionist să îl găsească pe Florin Cîțu. Acesta era deja în România, directorul unei cunoscute bănci, motiv pentru care instanța închide dosarul la început de 2009.

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL", a declarat Florin Cîțu.

