USR va anunța joi propunerea pentru ministrul Apărării. Dominic Fritz: “Va fi un om cu greutate politică”

Dominic Fritz, despre propunerea pentru ministrul Apărării: “O să fie un om calificat". Sursa foto: Agerpres

Președintele USR Dominic Fritz a precizat, miercuri, la Antena 3 CNN, că joi se va anunța propunerea partidului pentru funcția de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

“Mâine dimineață o să convoc un Comitet Politic pentru ziua de vineri, și vineri se va vota propunerea mea pentru ministrul Apărării”, a precizat președintele USR.

Acesta a refuzat să dezvăluie care este propunerea dar a precizat că este vorba despre o persoană care cunoaște domeniul Apărării:

“O să fie un om calificat, care cunoaște domeniul. O să regăsim un om cu greutate politică și care știe despre ce vorbește, care cunoaște programul SAVE, care știe cum să gestionăm în următorii ani aceste peste 16 miliarde de euro cu care putem să înzestrăm armata noastră și este nevoie de acești bani și este nevoie de cineva competent”.

Amintim că Ionuț Moșteanu, a demisionat pe 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, după scandalul studiilor universitare. În urma acestei demisii, Bolojan l-a propus interimar la Ministerul Apărării și vicepremier în Guvern pe ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.

Ce a spus Nicușor Dan despre numirea unui nou ministru al Apărării

Anunțul lui Dominic Fritz vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat, luni seara, că până la sfârșitul săptămânii va numi un nou ministru la Apărare.

Întrebat dacă este o vulnerabilitate pentru România faptul că nu are un ministru cu puteri depline de trei săptămâni, șeful statului a spus că nu crede, deoarece există o persoană care asigură interimatul, referindu-se la ministrul Economiei, Radu Miruță. Nicușor Dan nu a dorit să dezvăluie ce nume sunt luate în calcul pentru această funcție.

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea un ministru plin”, a declarat Nicușor Dan de la Helsinki, unde se află într-o vizită oficială. Întrebat dacă poate spune ce nume ia în calcul pentru portofoliul de la Apărare, șefului statului a spus „pe moment, nu, dar o să le aflați”.