Victor Ponta anunță că a primit dovada de la DNA: „Dacă Dragnea ar avea măcar 1% rușine mi-ar cere scuze și ar demisiona”

Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anunţat joi că a primit dovada scrisă că a fost chemat doar martor la DNA şi, în aceste condiţii, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui să-şi ceară scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui.



„Am primit dovada scrisă: am fost chemat ca martor la DNA - nu am depus niciodată niciun denunţ contra nimănui - iarăşi Dragnea a minţit cu neruşinare! Credeţi că îşi dă demisia? Dragnea Mincinosul şi-a bătut joc de membrii PSD (partid în care am activat timp de 15 ani şi pe care l-am condus mai mult de 5 ani) şi de 5 milioane de români care au pus ştampila de vot pe numele meu în 2014! Dacă ar mai avea măcar 1% ruşine mi-ar cere scuze imediat şi şi-ar da demisia din PSD şi din Parlament”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.



El a ironizat convocarea unui Congres extraordinar al PSD, calificându-l drept „Congresul al XIV-lea”.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, la începutul lunii februarie, că Victor Ponta s-ar fi aflat printre denunţătorii de la DNA. „Turnătorii din dosare îi ştiu. Şova, Ponta, Niţulescu şi mai sunt şi alţi câţiva. Nu vreau să îi fac vedete. O să discutăm despre asta”, afirma Liviu Dragnea.