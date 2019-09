Victor Ponta, despre moțiunea de cenzuă: „Ce să semnez? Nu am văzut textul!”

PRO România aşteaptă ca premierul Viorica Dăncilă să vină să ceară votul Parlamentului pentru a rămâne la guvernare, a declarat miercuri liderul formaţiunii, Victor Ponta.



"Am discutat cu colegii parlamentari - suntem 29 - am făcut calcule, apropo de majorităţi, şi aşteptăm ca doamna Dăncilă, aşa cum ne-a anunţat că are majoritate, că are voturi, că a cumpărat parlamentari - cu o sută de mii, cu două sute de mii, nu ştiu cu cât i-a cumpărat, treaba ei -, să vină în Parlament cât mai urgent, chiar săptămâna viitoare, să ceară votul pentru noul Guvern. Obţine 233 de voturi - activează în continuare, nu le obţine, atunci putem să trecem la ceea ce noi considerăm ca o soluţie urgentă, şi anume un nou guvern", a precizat Ponta, într-o conferinţă de presă la Parlament.



Întrebat ce vor face parlamentarii PRO România în privinţa moţiunii de cenzură, el a spus că doreşte mai întâi să vadă documentul.



"Să o vedem. Nu o să vă spun niciodată că fac ceva ce nu văd. (...) Ce să semnez? Că n-am nicio hârtie în faţă. (...) E pe drum, la noi nu a ajuns. Nu am văzut textul. Primul lucru - vrem să vedem dacă toată lumea joacă corect. Eu, de exemplu, cred că domnul Băsescu are un blat cu Viorica Dăncilă. Cum a reuşit la Senat să vedem dacă îi lasă pe deputaţi să semneze şi să voteze moţiunea, că Băsescu are blatul cu Dăncilă şi probabil că nu îi lasă. După, sigur, împreună cu cei de la ALDE o să formulăm un punct de vedere. Nu susţinem Guvernul actual. (...) Cred în continuare că trebuie să insistăm ca doamna Dăncilă să vină să ceară votul în Parlament", a susţinut liderul PRO România.



În contextul în care premierul Dăncilă a afirmat recent, la Mamaia, că nu va pleca din funcţie, Victor Ponta a spus: "Atunci o să chem mascaţii să o scoatem din Guvern, ce putem să facem altceva? Ar fi al doilea preşedinte al PSD care pleacă cu mascaţii".



"În primul rând cred că trebuie să insistăm să se deblocheze Guvernul. Guvernul nu se poate debloca decât printr-un vot în Parlament", a subliniat Victor Ponta.



De asemenea, întrebat dacă a cerut de la premierul Viorica Dăncilă funcţia de ministru al Afacerilor Externe, Ponta a răspuns ironic: "Da, în timp ce dormeam şi după ce băusem 100 de sticle de votcă. (...) Ce să discut cu doamna Dăncilă? I-am spus foarte clar în singura noastră discuţie, cu tot respectul, nu am putut să o jignesc, că nu pot să fac parte dintr-un guvern în care doamna Dăncilă e prim-ministru, că eu am fost în Guvernul Năstase totuşi. Chiar să ajung la Dăncilă... (...) Am avut o singură întâlnire, după care a fugit la CExN să spună că nu vrea (cu PRO România la guvernare - n.r.) - exact ce îi spusesem eu că nu putem să o susţinem la prezidenţiale. I-a minţit pe cei de la CExN, de exemplu a zis că am cerut 9 funcţii de ministru. Niciodată. Doamna Dăncilă a moştenit de la domnul Dragnea şi faptul că îi minte pe cei din CExN. Norocul celor din CExN este că mă sună ei şi află de la mine adevărul", a afirmat Ponta.



În opinia preşedintelui PRO România, Călin Popescu-Tăriceanu şi ALDE s-au desprins dintr-o alianţă "care îi făcea rău şi lui şi partidului".



"Şi cred că domnul Tăriceanu are suficientă experienţă şi autoritate în ALDE ca să reziste la atacurile foştilor parteneri", a Victor Ponta.



Fostul premier a anunţat, în context, că parlamentarii PRO România îl vor susţine pentru funcţia de preşedinte al Senatului pe Ion Popa, candidatul ALDE.



"PRO România nu vrea să facă parte dintr-un nou USL, să îl facă PNL-ul cu USR-ul şi eventual cu PMP-ul dacă îi lasă Băsescu. Eu îmi doresc, în primul rând, un guvern de centru-stânga", a adăugat el.



Victor Ponta a mai spus că a avut o întâlnire tehnică cu toţi coordonatorii la nivel naţional de la PRO România, referitoare la sprijinul pe care partidul îl va acorda candidatului la prezidenţiale Mircea Diaconu.



"Aşa cum arată primele sondaje, credem că intră în turul al doilea. Cred că luna septembrie este o lună importantă din punctul ăsta de vedere. Probabil că foarte mulţi dintre votanţii USR îl vor vota totuşi pe domnul Iohannis, pentru că domnul Barna este un om tânăr, care trebuie să mai înveţe, poate că va fi un candidat puternic pentru mine în 2024. Pe partea stângă, foarte mulţi dintre votanţii PSD vor vota cu Mircea Diaconu, pentru că îl consideră un candidat altfel. (...) Noi facem partea de informare, domnul Diaconu este cunoscut ca persoană publică, are o televiziune sau două la care nu mai are voie să apară, dar mergem noi în ţară şi spunem că va candida, ceea ce cred că va ajuta foarte mult pentru obţinerea de voturi", a explicat Victor Ponta. A