Victor Ponta renunță la mandatul de europarlamentar

Liderul Pro România, Victor Ponta, a confirmat la AEP cei doi politicieni de pe listele partidului care vor prelua mandatele de europarlamentari.

Cei doi membri ai partidului Pro România, care vor prelua mandatele de europarlamentari, sunt Corina Crețu și Mihai Tudose.

''Asa cum am promis de la inceput, eu voi ramane acasa (in Parlamentul de la Bucuresti) - pentru ca de aici pot sa fac mai mult si mai repede lucrurile pe care romanii le asteapta de la noi!

Am informat azi AEP referitor la cei doi colegi din ProRomania care vor prelua mandatele de europarlamentar.

Sunt convins de faptul ca, si Corina Cretu si Mihai Tudose, ne vor reprezenta cu onoare si eficienta in Parlamentul European/ iar Echipa ProRomania ramane unita si prfesionista ( cu toti cei din Bucuresti, Bruxelles si de peste tot din tara si in afara tarii) !

Nu am pus niciodata interesul meu personal inaintea interesului Echipei pe care o conduc / nu m-am tinut niciodata cu lanturi de o functie sau un scaun caldut / ProRomania are nevoie de mine aici si nu am ezitat niciun minut .

Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!'', a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.