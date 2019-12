Victor Ponta, scenariu-șoc pe scena politică: „Cred că ne întoarcem zece ani înapoi”

„Din păcate, ceea ce am spus în 2019 mă face mai departe să cred că ne întoarcem zece ani înapoi. Avem un preşedinte de dreapta, guvernul preşedintelui, pe care şi l-a dorit, o majoritate parlamentară, aşa cum a fost ea făcută, oameni care au trecut la Putere, şi o criză economică şi socială în care ne aflăm deja, dar încă nu îi simţim toate efectele. Am văzut că măsurile propuse de guvernul Orban sunt cam copiate după cele ale guvernului Boc şi probabil şi rezultatul va fi acelaşi, o criză care va fi decontată de către români, care cu cât au venituri mai mici cu atât o vor simţi mai tare, şi de către firmele româneşti, unde se vor duce guvernanţii să recupereze banii care nu-i au. Noi, cei de la PRO România, vom încerca să oprim anumite lucruri greşite, să pregătim o relansare a societăţii noastre, şi-mi pare rău că nu am învăţat suficient din ce s-a întâmplat în 2009-2010", a spus Ponta.



Politicianul a adăugat că o moţiune de cenzură nu va fi până la alegeri pentru că în Opoziţie este doar PRO România, iar PSD nu face, momentan, opoziţie.



"Eu nu cred în acest moment că PSD face Opoziţie. Au nişte probleme interne pe care sper să şi le rezolve. Practic, în acest moment opoziţie facem noi, cei de la PRO România. În acest moment, Guvernul are majoritate şi şi-o creşte în fiecare zi cu oameni care pleacă din Opoziţie. Sigur, e o majoritate cu USR, ALDE, UDMR, PMP, minorităţi. Problema e că Guvernul nu prea ştie ce vrea să facă, cu fiecare zi auzim că îşi angajează răspunderea, dar nu ştiu nici ei pe ce. Mai au mult de învăţat. Deci, aici problema nu e că dă cineva jos guvernul ăsta, că probabil nu-l va da până la alegeri, problema e dacă guvernul ăsta este în stare să guverneze. Deocamdată, înainte se împărţeau toate funcţiile doar la cei de la PSD, care erau prieteni cu Dragnea sau cu liderii locali. Acum, au de împărţit la PNL, PMP, ALDE, UDMR şi toţi ceilalţi care vin să susţină Guvernul. Părerea mea este că o să dea greş în felul ăsta, au pornit prost şi nu văd cum ar putea să repare chestia asta", a afirmat Ponta.



Liderul PRO România a comentat şi afirmaţia preşedintelui Klaus Iohannis care a catalogat moţiunea simplă adoptată de Senat împotriva ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, drept "o golănie PSD".



"Eu ştiam că scrie în Constituţie despre moţiuni şi dacă faci ceva ce scrie în Constituţie, faci bine, nu greşeşti. Pe de altă parte, vorbind la bunul simţ, ai fost la guvernare trei ani, au venit ceilalţi după o lună, e greu să-i critici, că totuşi principala vină este a unui Teodorovici, însă aici este o problemă şi de respect faţă de Parlament. Domnul Orban este primul premier în 30 de ani care a avut miniştri propuşi, respinşi de comisiile de specialitate şi totuşi i-a lăsat în Guvern. E foarte clar că nu vor să accepte nimic din Parlament, dar am mai văzut chestia asta în 2010-2011. Nu e nimic nou!", a mai spus Victor Ponta, care a participat marţi, la Galaţi, la o întâlnire cu responsabilii de zonă şi de organizaţii locale din judeţ