VIDEO. Imagini în premieră cu Radu Mazăre la sosirea în România

UPDATE 21.00:

Mihai Gâdea a prezentat, în premieră națională la "Sinteza zilei", primele imagini cu Radu Mazăre la sosirea în România.

Potrivit reporterului Antena 3 Corina Matlinschi, în momentul de față se fac procedurile legale în cazul lui Radu Mazăre. Fostul edil al Constanței a fost preluat de o mașină a Poliției de Frontieră.

UPDATE 20.30

Avionul cu Radu Mazăre a aterizat pe aeroportul Otopeni, după ce furtuna de deasupra Bucureștiului i-a obligat pe piloți să facă manevre de evitare.

Radu Mazăre, escortat de ofițerii de poliție, va fi predat reprezentanților Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru a fi dus la Penitenciarul Rahova.

Mazăre a plecat în Madagascar de mai mult de un an, iar acolo a făcut demersuri pentru obţinerea azilului. Fostul edil are multiple condamnări în România, multe nedefinitive.

Pedeapsa definitivă care a atras cu sine şi mandatul internaţional de căutare este cea pronunţată în 8 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

UPDATE 20.13

Aeronova Tarom care îl aduce pe Radu Mazăre în țară se îndreaptă din nou către București, după ce a făcut o buclă în aer, în apropiere de Pitești.

-----

UPDATE 20.00: Avionul în care se află Radu Mazăre se întoarce, cu 10 minute înainte de a ajunge pe aeroportul Otopeni.

"În momentul în care a ajuns în zona Vâlcea, aeronava s-a întors brusc în aer și a făcut cale întoarsă. E posibil să facă o tură de 10 minute ca să treacă acest cod portocaliu", a spus Radu Tudor.

sursa: captura Antena 3

----------

Update: Avionul în care se află Radu Mazăre este pe cale să aterizeze la București.

PRIMELE IMAGINI cu RADU MAZĂRE. Au apărut primele imagini cu Radu Mazăre, fostul primar al Constanței care este adus astăzi în țară, după fuga din Madagascar. Acesta a fost urcat în avion în Madagascar și a făcut o escală la Paris, urmând să ajungă la București în această seară, undeva după ora 20.00, imaginile fiind surprise de reporterii Observator..

În imagini, Mazăre este așezat pe un loc la geam.

PRIMELE IMAGINI cu RADU MAZĂRE. Mazăre are de executat nouă ani de închisoare și a fost prins recent în Madagascar, țară care a decis în timp-record extrădarea lui.

Fostul senator Alexandru Mazăre a declarat luni că nu a vorbit cu fratele său, Radu Mazăre, care urmează să fie adus în cursul acestei zile din Madagascar, pentru a-şi ispăşi pedeapsa într-un penitenciar din România.



Înainte de a intra în sediul Instanţei supreme, el a avut un mesaj la adresa celor care se bucură de situaţia în care se află fratele său, Radu Mazăre, fostul edil al Constanţei.



"Nu am vorbit cu el. Am văzut că foarte mulţi se bucură de situaţia în care se află Radu Mazăre. Mie atitudinea asta a lor, lipsa oricărei culturi politice, a oricărei atitudini critice a situaţiei de faţă din România, niciun fel de aplecare asupra drepturilor şi libertăţilor omului - îmi aduce aminte de comportamentul Gărzilor Roşii ale lui Mao din perioada Revoluţiei Culturale. Eu am o singură rugăminte la Dumnezeu - ca toţi aceşti oameni să aibă parte în viaţa lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o la acest proces, în urma căruia a primit condamnarea. Câtă dreptate a avut el când a fost judecat, atâta dreptate să aibă aceşti oameni din partea lui Dumnezeu", a spus Alexandru Mazăre.



Alexandru Mazăre s-a prezentat luni la ÎCCJ unde se judecă apelul în procesul în care el şi fratele său au fost achitaţi în dosarul privind construirea de locuinţe modulare grupate în campusul social "Henri Coandă" din Constanţa.



Fraţii Radu şi Alexandru Mazăre au fost achitaţi în iunie 2018 de ÎCCJ, instanţa aplicându-le însă fiecăruia câte o amendă penală de 5.000 de lei. Potrivit deciziei instanţei, Alexandru Mazăre a fost achitat pentru complicitate la luare de mită, dar amendat pentru fals în declaraţii. Totodată, Radu Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, a fost amendat pentru fals în declaraţii şi achitat pentru luare de mită. Tot în acest dosar, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat pentru dare de mită.

Luni dimineață, Poliția a confirmat că Mazăre a fost luat în custodie

Radu Mazăre este în custodia Poliţiei Române, a anunţat, luni dimineaţa, Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului General al Poliţiei Române.



"La nivelul Poliţiei Române s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internaţional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile (luni n.r.)", potrivit sursei citate.



Autorităţile din Republica Madagascar au informat, pe 14 mai, că au admis extrădarea lui Mazăre.



Poliţia Română a demarat, de îndată, formalităţile necesare aducerii în ţară a acestuia, informa, miercuri, IGPR.



O escortă formată din poliţişti români s-a deplasat în Madagascar pentru preluarea lui Radu Mazăre.



Mazăre a plecat în Madagascar de mai mult de un an, iar acolo a făcut demersuri pentru obţinerea azilului.



Fostul edil are multiple condamnări în România, multe nedefinitive. Pedeapsa definitivă care a atras cu sine şi mandatul internaţional de căutare este cea pronunţată în 8 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.