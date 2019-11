Viorica Dăncilă face anunțul: „Există o posibilitate să-mi dau demisia din PSD”

sursă foto:gov.ro

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat miercuri că nu are motive să-şi dea demisia din această funcţie, singura posibilitate în acest sens fiind după câştigarea alegerilor prezidenţiale.



Întrebată într-o conferinţă de presă cât timp va mai fi preşedintele PSD, Viorica Dăncilă a spus: "Atât timp cât voi fi susţinută de membrii PSD, de cei 500.000 de membri, atât timp cât nu vom organiza un congres la care alegerile sunt libere, atât timp cât voi merge pe o pantă ascendentă pentru acest partid".



"Am luat partidul de la 22%, a scăzut apoi la 17 % - după ce se pierd alegerile este normal acest lucru. În momentul în care voi duce acest partid la un nivel care să reflecte puterea acestui partid, sunt convinsă că nu vor fi voci care să vrea să schimbe un preşedinte pentru a înlocui o persoană cu alta, pentru că nu ăsta e scopul PSD. Scopul PSD este sa câştige alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare. (...) Poate mai sunt unii care vor să preia puterea, chiar dacă partidul are 10%, pentru a fi preşedinţii acestui partid. Ţinta noastră este sa câştigăm alegerile prezidenţiale şi avem toate şansele. (...) De ce să-mi dau demisia? Pentru că duc partidul în turul doi şi vom câştiga alegerile prezidenţiale? Da, există o posibilitate în care trebuie să-mi dau demisia, câştig alegerile prezidenţiale, şi nu mai pot fi preşedintele partidului", a adăugat liderul PSD.



Potrivit Vioricăi Dăncilă, PSD nu a pierdut guvernarea, ci a avut trădători în partid şi a spus că a venit perioada în care "acest partid să fie curăţat" de aceştia.



"Preşedinţii de organizaţii nu mai vor trădători în acest partid, nu mai vor oportunişti, nu mai vor oameni care lucrează pentru propria persoană şi nu pentru partid. (...) O să duc acest partid la un scor bun în perioada următoare", a menţionat Dăncilă.



Preşedintele PSD a negat existenţa unor negocieri cu Mihai Tudose sau cu lideri ai Pro România. "Nu putem să-i acceptăm în PSD. Ce facem, răsplătim faptul că s-au poziţionat împotriva PSD? Cine are astfel de idei, să le uite. Negocierile se fac cu preşedintele, cu conducerea şi membrii Comitetului Executiv, sunt păreri personale", a spus Viorica Dăncilă.