Viorica Dăncilă, replică pentru Iohannis: "Am văzut că a prins glas. Dar se teme de o confruntare cu mine. Eu sunt un om răbdător, încă îl aștept să găsească înțelepciunea "

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a susținut o declarație de presă la sediul PSD în care a criticat decizia lui Klaus Iohannis de a refuza invitația la dezbaterea de după primul tur al alegerilor prezidențiale.

"Am văzut că domnul Iohannis a prins glas. Am văzut singura conferință de presă din mandatul de președinte. Un moment de o aroganță monstruoasă și un dispreț total pentru democrație și pentru români. Am văzut un președinte de țară care ne spune că singura lui realizare a fost că a dat jos un guvern legitim, ales prin vot. Aceasta este performanța lui Iohannis. Vedem cum acest președinte încearcă să negocieze cu noi toți definiția democrației.

Domnule Iohannis, fac eu lumină pentru dumneavoastră. Vorbim astăzi despre doi candidați aleși prin votul românilor, care au intrat într-o competiție pentru președinția României. Ba mai mult, vorbim despre actualul șef de stat și fostul premier al țării numit în funcție chiar de dumneavoastră anul trecut. Pentru o țară întreagă, dar nu și pentru acest președinte, e normal, corect și democratic să existe o dezbatere directă, o confruntare de idei și programe între cei care vin și cer votul românilor pe 24 noiembrie.

În 2014, Klaus Iohannis ne spunea că o dezbatere între contracandidații din turul doi al alegerilor prezidențiale e absolut necesară și așteptată de toți românii. Se pare că multe s-au întâmplat în acești ani de mandat dacă acum ne spune că românii nu mai merită o astfel de dezbatere. Urmând această logică, ne putem aștepta ca președintele să ne spună curând că românii nu mai merită să-și exprime prin vot opțiunea politică dacă aceasta nu este PNL.

De altfel, președintele le-a mulțumit doar celor care l-au votat pe dumnealui, ignorându-i pe cei care au mers la vot. Tot în această seară l-am văzut cum își arogă meritele pentru buna desfășurare a alegerilor din diaspora, deși știm cu toții că cele trei zile de vot, creșterea numărului de secții de votare și votul prin corespondență sunt meritele Guvernului Dăncilă.

Domnule Iohannis, cred că trăiți în altă lume. Cred că domnul Iohannis se vede stăpân într-o lume în care există doar PNL, deasupra celorlalți candidați, deasupra principiilor democrației și deasupra Constituției și se teme de o confruntare directă cu mine. E o dilemă. Sper să o lămurească domnul președinte curând. Realitatea este că o astfel de dezbatere ar demonta imediat propaganda și toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea și a PSD. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol și cu non-argumente până în acest moment. Eu sunt un om răbdător. Încă îl aștept pe domul Iohannis să găsească înțelepciunea, tăria și curajul de a accepta invitația mea la dezbaterea pe care românii o cer și o merită.

Am văzut că domnul președinte, după guvernul său, comisarul său și parlamentul său, vrea și dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL, cu membrii de partid. Eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în fața tuturor românilor, nu să țină un monolog".

