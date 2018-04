Viorica Dăncilă: „Sunt premierul României, trebuie să fiu un om echilibrat şi să încerc să ignor anumite lucruri”

Foto: Facebook/Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a declarat, luni seara, că, în calitatea sa de premier al României, trebuie să fie un om echilibrat şi să treacă peste criticile care i se aduc.



"Este normal că nu mă bucură aceste lucruri, dar, în acelaşi timp, am ajuns la concluzia că trebuie să-i lasă să vorbească, pentru că dacă nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, îşi caută lucruri mărunte, să arunce cu noroi în anumiţi oameni, pentru că aşa au fost învăţaţi. Eu merg mai departe, încerc să ignor toate aceste lucruri şi de multe ori când îi văd aşa de înverşunaţi pe lucruri atât de mărunte, îmi dau seama că merg pe direcţia bună", a spus, la România Tv, Viorica Dăncilă, întrebată dacă nu o deranjează faptul că se spune că este "omul lui Liviu Dragnea".



Ea a adăugat că anumite critici o deranjează, dar că trebuie să fie un om echilibrat.



"Nu pot să spun că anumite lucruri trec impasibil pe lângă mine. Nu! Sunt anumite lucruri care într-adevăr mi se par..., nu-mi vine să cred că cineva poate gândi aşa. Dar, în acelaşi timp, caut să-mi păstrez echilibrul, am o datorie, sunt premierul României şi trebuie să fiu un om echilibrat şi să încerc să ignor anumite lucruri", a menţionat premierul.



Viorica Dăncilă a subliniat că vrea să-şi ducă până la capăt mandatul de premier şi că nu vrea să dezamăgească.



"Atunci când am devenit premierul României mi-am propus ca acest mandat să-l duc la capăt şi tot ceea ce am promis să devină realitate. Şi atunci, de fiecare dată mă gândesc la ceea ce am promis şi la faptul că nu trebuie să dezamăgesc. În momentul în care voi dezamăgi, acest lucru cred că va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamăgesc, de fiecare dată mă gândesc că trebuie să merg mai departe, nu mă uit niciodată înapoi şi mă uit spre viitor şi spre ceea ce trebuie să fac", a punctat primul-ministru.