Virgil Guran: Românii îl vor regreta pe Orban

Virgil Guran a declarat că demisia lui Ludovic Orban a fost luată din orgoliu, ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare de duminică, deși acesta a fost sfătuit de colegii din PNL să nu plece din funcție.

"Eu am discutat cu Ludovic și i-am spus că nu este cazul în momentul de față să își dea demisia pentru că rezultatul a fost generat probabil și de o nemulțumire, așa cum se întâmplă totdeauna când ești la guvernare. O să vadă toți cei care sunt la guvernare că atunci când se apropie de alegeri se depreciază imaginea, că așa se întâmplă, așa e de obicei.

Ludovic este un om responsabil și orgolios în același timp. A spus 'eu am dus partidul și am câștigat toate alegerile cât am fost președinte. Am pierdut aceste alegeri, îmi dau demisia'. Nu a înțeles că asta se poate întâmpla oricărui președinte de partid, oricărui prim-ministru și nu a vrut efectiv să accepte acest lucru. A spus 'nu am câștigat, îmi dau demisia de onoare'."

Ludovic Orban a anunțat, luni seară, că demisionează din funcție de premier pentru a fi demarate negocierile pentru un nou guvern:

"Am luat decizia azi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

România are nevoie de un guvern responsabil, un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să conducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta, care susțin cu claritate orientarea euro-atlantică a României și care vor să utilizeze cu adevărat toate resursele pe care le avea România la dispoziție și, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români", a spus Ludovic Orban.

Cu câteva ore înainte de demisia lui Ludovic Orban, Virgil Guran, consilier al premierului demisionar, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despreconcluziile pe care le are în urma rezultatelor de la alegerile parlamentare. Acesta era convins să Ludovic Orban va fi în continuare premierul României și spunea că PNL exclude o alianță cu PSD.