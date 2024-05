România poate juca un rol-cheie în reciclare şi producerea de energie în Uniunea Europeană

România poate juca un rol esențial în Uniunea Europeană în privința reciclării deșeurilor şi a producerii de energie. Este concluzia conferinței naționale Lideri pentru Viitor, care a adus la aceeași masă cei mai importanți factori de decizie din domeniu.

"Lideri pentru viitor" este unica platformă de întâlnire între sectorul privat şi cel public, unde experți din diverse domenii se reunesc pentru a identifica principalele probleme şi soluţiile lor, pentru ca România să se poată alinia marilor puteri economice din Uniunea Europeană şi nu numai.

"Avem şi un rol educativ. L-am demarat în urmă cu 5 ani. Clienţii veneau cu un pet şi primeau o fructă sau o legumă românească. Am strâns în aceşti cinci ani peste un milion de peturi şi am dat la schimb undeva la 250 de tone de fructe şi legume româneşti", a declarat Mario Crețu, Carrefour România.

"Investiţiile în sustenabilitate nu le-am început nici în urmă cu un an, nici în urmă cu câţiva ani. Avem linii eficiente din perspectivă energetică, avem linii care folosesc din ce în ce mai puţină apă.

Această linie de decontaminare este folosită pentru a decontamina fulgii de pet, apoi recicla, apoi pentru a produce acea rezină de pet reciclat care are o amprentă de carbon cu 80 la sută mai mică decât un pet virgin", precizează Alice Nichita HBC România.

Măsuri notabile pentru protejarea mediul înconjurător

Inclusiv marile companii din industria prelucrării lemnului iau măsuri pentru a fi mai prietenoase cu mediul înconjurător.

"Am fost primii care am instalat un sistem de trasabilitate care să arate drumul lemnului de la pădure până la fabrica noastră. Suntem singura companie din ţară care nu achiziţionează lemn din parcuri naţionale. Am luat această decizie acum 7 ani de zile sau poate mai mult", spune Dan Bănescu, HS Timber.

Și companiile de stat încep să prindă teren

Cei de la Transgaz, de exemplu, au deja un plan de extindere a reţelei de gaze.

"Opt sunt proiecte destinate reconversiei reţelei de transport gaze naturale pentru a transporta hidrogen în amestec cu gazul natural şi două sunt culoare pentru crearea posibilităţii de transport a hidrogenului", declară Elisabeta Ghidiu, Trasgaz.

Operaţionalizarea conductei Tuzla-Marea Neagră devine şi mai importantă în acest context pentru că prin industrializare va exista o creştere o cerere a consumului pentru gaze naturale şi lucrările de extindere sunt foarte importante. Toate aceste companii spun că demersurile trebuie susţinute de stat.

Sub sloganul "Construim poduri pentru un viitor mai verde și mai durabil", evenimentul a adus împreună reprezentanți ai Guvernului, mediului de afaceri, ai organizațiilor non-guvernamentale, precum și societății civile.