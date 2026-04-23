Al Nassr vrea să-l promoveze pe fiul lui Cristiano Ronaldo la seniori. Tatăl și fiul ar putea intra pe teren împreună sezonul viitor

Legendarul fotbalist a postat de-a lungul timpului pe reţelele sociale multe fotografii, în aceeaşi ipostază, el şi fiul său cu abdomenele lucrate sau videoclipuri cu goluri.

Rămâne, desigur de văzut dacă juniorul are același talent precum tatăl său, mai ales că în curând cei doi ar putea juca împreună, relatează La Repubblica. Al Nassr ia în considerare promovarea lui Cristiano Jr. la echipa de seniori pentru sezonul viitor, dorind ca tânărul de 15 ani (care împlinește 16 ani în iunie) să joace alături de tatăl său în campionatul saudit. Conducerea clubului va lua o decizie la sfârșitul sezonului. Va exista o evaluare tehnică, pentru a determina adevăratele calități ale fiului de fotbalist și dacă este la înălțimea standardelor tatălui său.

Posibilitatea nu este atât de exagerată pentru că Cristiano Ronaldo este de mulţi ani o adevărată o mașinărie care generează aprecieri, bani și publicitate, urmărește să înscrie golul cu numărul 1.000, iar această mişcare i-ar putea aduce şi mai multă notorietate.

Cristiano Jr este un tânăr atacant, care a evoluat deja prin echipele de tineret ale unor cluburi precum Manchester United și joacă acum în Arabia Saudită. Fotbalistul ar fi atras atenția conducerii, care ia în considerare o integrare treptată în lotul de seniori începând cu sezonul viitor. O eventualitate care alimentează un vis declarat de mult timp chiar de Ronaldo, care își dorește să joace alături de fiul său cel puțin o dată în carieră.

Campionul portughez, însă, a subliniat întotdeauna că totul va depinde de parcursul băiatului: „ Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea. Nu e ceva care să mă țină treaz noaptea, dar mi-ar plăcea. Vom vedea. Depinde mai mult de el decât de mine.”