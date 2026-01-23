Bogdan Matei a fost numit preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, după ce, în decembrie, demisionase din aceeaşi funcţie

Bogdan Matei, preşedinte ANS. FOTO Agerpres

Constantin-Bogdan Matei a fost numit în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan. Anterior, el fusese eliberat din funcţie, la cerere, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, publicată în Monitorul Oficial din 24 decembrie 2025, notează Agerpres.

Atunci, preşedintele ANS a transmis un mesaj pe contul personal de Facebook privind renunţarea la funcţie.

"Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieţii la un moment dat, munca sau familia? Aleg familia!

Vă mulţumesc tuturor celor ce aţi fost alături de mine în cea mai onorantă funcţie de Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. Vă mulţumesc tuturor celor care Serviţi Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulţumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!", a scris Matei pe site-ul de socializare.

Cine este Bogdan Matei

Constantin-Bogdan Matei, fost parlamentar PSD, fusese instalat, la 13 ianuarie 2025, în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Sport. El a înlocuit-o pe fosta mare canotoare Elisabeta Lipă, care a renunţat la 31 decembrie 2024 la funcţia de preşedinte al ANS, atribuţiile acesteia fiind preluate la momentul respectiv de vicepreşedintele Thomas Moldovan.

În vârstă de 45 de ani, Bogdan Matei a condus în urmă cu şase ani Ministerul Tineretului şi Sportului. El a preluat portofoliul la 21 noiembrie 2018 şi l-a încheiat la 10 octombrie 2019, când a căzut Guvernul Dăncilă prin moţiune de cenzură.