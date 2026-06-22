Cea mai înaltă statuie din lume dedicată lui Lionel Messi a fost amplasată în Argentina. Monumentul a stârnit reacții pe internet

1 minut de citit Publicat la 13:22 22 Iun 2026 Modificat la 13:22 22 Iun 2026

Sculptura este cea mai înaltă statuie a lui Lionel Messi din lume, depăşind-o pe cea de 21 de metri ridicată în Kolkata / sursă foto: X

În Argentina a fost inaugurată cea mai înaltă statuie din lume dedicată lui Lionel Messi. Monumentul din orașul Cutral Co are 26 de metri înălțime și îl reprezintă pe campionul mondial cu trofeul Cupei Mondiale. Cu toate acestea, lucrarea a fost criticată și ironizată în mediul online.

Duminică seara, în orașul argentinian Cutral Co a fost dezvelită o sculptură de 26 de metri înălţime şi 70 de tone care îl înfăţişează pe starul argentinian îngenuncheat cu trofeul Cupei Mondiale, scrie Le Parisien.

Sculptura este cea mai înaltă statuie a lui Lionel Messi din lume, depăşind-o pe cea de 21 de metri ridicată în Kolkata (India).

¡EN NEUQUÉN SE INAUGURÓ LA ESTATUA DE MESSI MÁS ALTA DEL MUNDO! ???



La escultura realizada por el artista Aldo Beroisa se encuentra en Cutral Co, ciudad de Neuquén, y está ubicada sobre la Ruta Nacional 22. Supera a la estatua de Leo en India, que tiene 21 metros.



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Statuia a fost creată de artistul Aldo Beroisa, iar pentru locuitorii orașului Cutral Co aceasta este un motiv de mândrie.

Cu toate acestea, nu toată lumea a fost încântată de statuie.

În mediul online, monumentul a fost ținta criticilor și ironiilor.

„E chiar urâtă”, / „Bunul gust e atât de dificil”, / „Îi dă statuii lui Ronaldo o luptă serioasă”, / „Săracul Lionel”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Orașul, care are o populație de 35.000 de locuitori, organizează un eveniment public de vizionare a statuii înaintea celui de-al doilea meci din grupă al campioanei en-titre împotriva Austriei, care are loc luni la Dallas.

Messi este considerat unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile, iar hat-trick-ul său împotriva Algeriei l-a plasat în fruntea listei marcatorilor din toate timpurile ai Cupei Mondiale, alături de germanul Miroslav Klose, cu 16 goluri.

Acum în vârstă de 38 de ani, fosta vedetă a Barcelonei, a jucat un rol esențial în campania Argentinei de câștigare a trofeului în Qatar, marcând de două ori în finala împotriva Franței .