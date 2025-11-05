Cine este cel mai mare sportiv român din istorie: Aproape jumătate de țară a ales-o pe Nadia Comăneci

1 minut de citit Publicat la 19:11 05 Noi 2025 Modificat la 19:11 05 Noi 2025

Nadia Comăneci a intrat în istorie cu primul 10 din gimnastică, în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Foto: Getty Images

Regina gimnasticii din România, Nadia Comăneci, este considerată, de aproape jumătate din populația țării, ca fiind cel mai mare sportiv român din istorie, potrivit Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro.

Aproape jumătate dintre respondenți (47,9%) au ales-o pe fosta gimnastă drept cea mai importantă performează pe care a dat-o România. Pe locul al doilea se află Gheorghe Hagi, cu 20% dintre opțiuni, urmat de Simona Halep și Ivan Patzaichin, fiecare cu câte 6,8%. David Popovici este menționat de 5,2% dintre participanți, iar Ilie Năstase de 4,6%. Cristina Neagu și Elisabeta Lipă sunt amintite de câte 0,9%. Alți 2% dintre respondenți au oferit alte nume, iar 4,8% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Nadia Comăneci este indicată mai ales de femei, de persoanele peste 45 de ani și de cei cu studii superioare.

Hagi este considerat cel mai mare sportiv român mai ales de tinerii între 18 și 44 de ani și de persoanele cu educație primară.

Simona Halep este preferată într-o proporție mai mare de către românii sub 30 de ani, iar Ivan Patzaichin este mai apreciat de bărbați.

Sondajul a fost realizat în perioada 10–22 octombrie 2025, prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion de 1.500 de persoane, selectate în mod simplu și stratificat. Datele sunt reprezentative pentru populația adultă neinstituționalizată a României (18 ani și peste), în funcție de sex, vârstă și ocupație. Marja maximă de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%.